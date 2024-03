Everen déclare un dividende de 350 millions de dollars et annonce le départ à la retraite de son CEO en 2025





Everen Limited (Everen) a convoqué la réunion de son conseil d'administration de mars 2024 le mardi 19 mars , suivie de son assemblée générale annuelle (AGA) le jeudi 21 mars.

Au cours de la réunion du conseil d'administration, les administrateurs ont approuvé les états financiers de 2023 d'Everen et parlé de l'exécution en cours du plan stratégique quinquennal. Le conseil d'administration a en outre déclaré un dividende de 350 millions de dollars, confirmant ainsi l'engagement d'Everen à générer de la valeur pour ses actionnaires. Ce dividende est payable au plus tard le 30 septembre 2024 aux actionnaires inscrits le 19 mars 2024. Le conseil d'administration a également remercié les administrateurs sortants Gwenola Jan, Michele Waters et Robert Wondolleck pour leurs années de service.

Lors de l'AGA, les actionnaires ont voté en faveur d'amendements aux statuts et à la convention d'actionnaires d'Everen dans l'optique d'optimiser la gouvernance et la flexibilité opérationnelle. Les actionnaires ont également élu un nouveau conseil d'administration qui siégera jusqu'à l'AGA de mars 2025.

Lors de l'AGA, Bertil Olsson, président et CEO, a annoncé qu'il prendra sa retraite en mars 2025 et a souligné que « la société mène un important processus de recrutement pour trouver mon successeur. Alors que mon départ à la retraite est dans un an, j'aimerais déjà exprimer quel honneur et quel privilège cela a été de diriger cette formidable entreprise pendant 8,5 dernières années. Cela a vraiment été le point culminant de ma carrière. Je me réjouis de poursuivre le travail au cours de l'année à venir avec notre talentueuse équipe et notre conseil d'administration, pour ensuite passer les rênes au prochain dirigeant à l'issue du processus de recrutement. »

À la suite de l'annonce de M. Olsson, John Weisner, président du conseil d'administration d'Everen, a exprimé la gratitude du C.A. pour la solide gestion de M. Olsson et a rappelé plusieurs accomplissements clés au cours de son mandat de CEO.

À la suite de l'AGA, le conseil nouvellement élu s'est réuni et a nommé John Weisner président du conseil d'administration et Brian Mullen au poste de vice-président pour 2024.

Pour l'exercice 2023, Everen a déclaré un résultat net de 679,5 millions de dollars, tiré par un rebond du portefeuille d'investissement, un revenu de souscription positif et une gestion efficace des coûts. M. Olsson a attribué ce succès à l'engagement indéfectible d'Everen à créer de la valeur à long terme et à optimiser sa proposition de valeur. Il a également rappelé qu'Everen a su générer un rendement de plus de 3,1 milliards de dollars de dividendes aux actionnaires au cours de la dernière décennie.

Robert Foskey, vice-président principal et directeur de l'exploitation, a déclaré : « En 2023, Everen a présenté une très bonne performance et a renouvelé son engagement à faire avancer les initiatives du Plan stratégique, y compris les activités de marketing et de communication, et à faciliter l'utilisation de des couvertures grâce à l'approbation de l'utilisation d'Incorporated Cell Captives. L'ajout de trois nouveaux membres souligne notre croissance continue, notre diversification géographique et de notre portefeuille d'assurés, et le vif intérêt des entreprises énergétiques mondiales à faire partie de notre mutuelle d'assurance énergétique de classe mondiale. »

À propos d'Everen Limited :

Basé aux Bermudes, Everen Limited est l'assureur des principales sociétés énergétiques mondiales, assurant plus de 4 000 milliards de dollars d'actifs énergétiques. La société a été créée en 1972 en tant qu'assureur mutuel, une structure innovante dans laquelle ses assurés sont également ses actionnaires et la couverture est fournie au prix coûtant. Everen offre à ses actionnaires des limites de propriété par événement pouvant atteindre 450 millions de dollars sur une vaste gamme d'actifs de l'industrie de l'énergie ? du pétrole et du gaz traditionnels à d'autres segments tels que les énergies renouvelables. Les actionnaires d'Everen sont constitués d'entreprises énergétiques de taille moyenne à grande, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, avec une notation de qualité investissement ou équivalente. Everen a reçu la notation A de S&P et A2 de Moody's.

Pour de plus amples renseignements à propos de la société, veuillez visiter www.everen.bm

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 mars 2024 à 16:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :