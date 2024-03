Opod Open, tuez votre fortune! La solution ICCPP ODM+ conforme et durable Pod System Vape pour surprendre ses débuts à VAPEXPO24!





PARIS, 25 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le 10e VAPEXPO sera dévoilé le 23 mars 2024 au Palais des Congrès de Versailles à Paris, en France. Premier salon professionnel de l'e-cigarette de l'année sur le continent européen, et avec l'enthousiasme et l'énergie pour les e-cigarettes qui se sont accumulés dans la région au cours des deux dernières années, VAPEXPO24 devrait attirer près de 10000 participants du monde entier. ICCPP ODM+, l'entreprise ODM innovante de la société mère de VOOPOO, se réjouit de votre visite au stand A12 avec la solution de système de pod durable sans précédent "OPOD" et de nombreux produits conformes à la norme TPD!

Il est entendu que l'ICCPP ODM+, combinant l'expérience accumulée de longue date de VOOPOO de haute qualité, de haut niveau de fonctionnalités et d'opérations localisées dans plus de 70 pays dans le monde, et après avoir pleinement examiné les préférences et les exigences de conformité du marché européen, lancera sa solution de vape à pod "OPOD" préparée depuis longtemps, conforme et durable au VAPEXPO24. Il s'agit d'une autre tentative audacieuse de combiner la protection de l'environnement, l'économie, la conformité et l'esthétique après le lancement de la solution de vapotage jetable durable et détachable "CYCLO" à Vaper Expo UK2023, qui peut déclencher une vague de vapotage d'innovations esthétiques et conformes sur le continent européen.

OPOD : L'esthétique minimaliste à portée de main

Avec le slogan "Opod Open, Slay Your Fortune", OPOD est une solution de vape créative et durable qui combine parfaitement l'innovation moderne avec l'art esthétique. Il n'est pas exagéré de dire qu'à la première vue de l'OPOD, vous pouvez percevoir la beauté minimaliste du design. La petite "boîte de bouffée" est inférieure à 70 mm de haut et avec le design super fenêtre, Opod a un aspect élégant et délicat comparable aux Airpods. Un petit peut être caché dans la poche de vos vêtements, ce qui est extrêmement portable; Tandis qu'avec une lanière, il peut être montré devant votre poitrine, ce qui est également une touche de jeunesse brillante.

OPOD : Changement de saveur comme vous le souhaitez

Tout en conservant la structure compacte d'origine du pod, l'ICCPP ODM+ prend en compte les restrictions européennes de conformité du pod 2ml, les réglementations détachables de la batterie et les préférences gustatives individuelles des utilisateurs de différents milieux pour créer le premier tout-Batterie et pod remplaçables en un. OPOD permet aux utilisateurs de changer librement les dosettes et batteries préremplies de 2 ml dans la "Super Window", ce qui signifie que vous pouvez essayer vos saveurs préférées quand et où vous voulez - esthétiquement, mais aussi en termes de liberté, de commodité et d'économie.

OPOD : Changer de charge pour une autonomie illimitée

De plus, l'OPOD est équipé d'une puissante batterie de 500mAh, qui peut répondre pleinement aux besoins de la capsule de 2ml pour un vapotage unique. Sa conception innovante et pratique de la batterie amovible sans plomb permet non seulement aux utilisateurs de remplacer les batteries sans aucun outil à volonté, alors pas de se soucier des problèmes environnementaux causés par la difficulté de retirer et de recycler la batterie intégrée de e-cigarettes, mais aussi par le port pratique de type-c, qui rend le corps de l'OPOD similaire aux Airpods se transformer en un chargeur personnel pour les utilisateurs, et il peut être facilement rechargé pour le cycle de la batterie dans une variété d'occasions comme à la maison, au bureau, dans les lieux publics, etc. L'anxiété de la batterie des vapes a également été complètement résolue.

Avec un design unique "Super Window" et une triple innovation, la solution de vape du système de pod OPOD démontre non seulement pleinement l'esthétique de la simplicité et de la compacité modernes, mais répond également aux goûts de l'utilisateur pour des choix libres et changeants, et réalise même le recyclage efficace des e-Les batteries de cigarette, qui réduisent l'impact sur l'environnement tout en offrant une expérience de vapotage durable, à la mode, économique, écologique et sans autres soucis!

Dirigé par le super "OPOD", ICCPP ODM+ apporte également de nombreuses solutions remplaçables et jetables conformes au TPD au VAPEXPO24, dans l'espoir d'échanger des opinions sur la fabrication et le marketing de la vape avec les marques d'e-cigarette, les clients de canal et les amateurs de vape sur place. Si vous êtes intéressé, nous vous attendons sur le stand A12, Hall 3, Versailles International Convention Centre, Paris, du 23 au 25 mars 2024 !

Pour en savoir plus sur l'entreprise novatrice ICCPP ODM+, veuillez visiter le site Web www.iccpp.com et communiquer avec odmsales@iccpp.com .

AVERTISSEMENT : Ce produit contient de la nicotine. La nicotine est un produit chimique addictif.

