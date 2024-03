HGrégoire finaliste dans la catégorie Entrepreneuriat du concours Les Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec





HGrégoire est de nouveau finaliste du concours Les Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), cette fois dans la catégorie Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton. L'an dernier, HGrégoire avait remporté les honneurs de la catégorie Accroissement de la productivité Investissement Québec, et avait été finaliste dans la catégorie Innovation technologique TELUS.

La catégorie Entrepreneuriat récompense les entreprises ayant mis en place une stratégie gagnante de croissance de leurs activités, qui ont élaboré un plan de relève efficace ou encore réussi le transfert entre des générations de chefs d'entreprise.

« HGrégoire recherche toujours à améliorer ses processus d'affaires afin d'en faire bénéficier notre clientèle, et notre stratégie s'est avérée gagnante, explique John Hairabedian, Président de HGrégoire. Nous sommes fiers de voir nos efforts récompensés par une troisième nomination au prestigieux concours des Mercuriades. »

Lancé en 1981 par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Les Mercuriades est aujourd'hui le plus prestigieux concours d'affaires du Québec. Chaque année, il célèbre l'innovation, l'ambition, l'entrepreneuriat et la performance des entreprises d'ici, tant chez les PME que chez les grandes entreprises.

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 6 mai prochain lors d'un événement de remise des prix.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993 et célébrant plus de 30 ans de service cette année, HGrégoire s'engage à simplifier le processus d'achat d'un véhicule en s'appuyant sur des valeurs d'excellence, de transparence, d'utilisation judicieuse de la technologie et d'une rafraîchissante philosophie axée sur le client. Forte d'une équipe passionnée d'amateurs d'auto, HGrégoire exploite des concessions au Québec, et aux États-Unis, offrant des véhicules neufs et d'occasion.

Pour en savoir plus, visitez www.hgregoire.com.

25 mars 2024 à 15:50

