Alphawave Semi et InnoLight collaborent pour présenter la solution de sous-système d'optique linéaire enfichable avec PCIe 6.0 ® à faible latence pour l'infrastructure IA haute performance à l'OFC 2024





Alphawave Semi (LSE : AWE), leader mondial des solutions de connectivité et de calcul à haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec InnoLight Technology, leader de l'optique pour centres de données, visant à présenter à l'OFC 2024 une démonstration d'optique linéaire enfichable (LPO) à faible consommation d'énergie et à faible latence. Fonctionnant à 64 Gbit par voie, cette démonstration présente le sous-système PCIe 6.0® d'Alphawave Semi (contrôleur + PHY) avec optique OSFP LPO d'InnoLight, éliminant les obstacles à la mise en réseau désagrégée et permettant une connectivité à l'échelle du centre de données. En fournissant un sous-système PCIe 6.0 complet comprenant le contrôleur IP d'Alphawave Semi associé à son PHY SerDes PAM4 éprouvé et en collaborant avec InnoLight en tant que fournisseur d'optique de premier plan, Alphawave Semi favorise un écosystème visant à accélérer le déploiement de la connectivité optique et des solutions de cohérence de la mémoire, qui sont essentielles pour la mise à l'échelle des charges de travail d'IA dans l'infrastructure du centre de données de nouvelle génération.

Osa Mok, directeur du marketing d'InnoLight, déclare : « Nous sommes ravis de la collaboration entre Alphawave Semi et InnoLight, qui démontre une connectivité optique PCIe 6.0 offrant à la fois une faible consommation d'énergie et une faible latence, adaptée pour répondre aux besoins exigeants des réseaux d'IA à large bande passante et à haute densité. La technologie de couche physique PAM4 DSP d'Alphawave Semi, associée à l'OSFP LPO d'InnoLight, permet aux hyperscalers de mettre en oeuvre des réseaux composables et désagrégés de nouvelle génération. »

Tony Chan Carusone, directeur technique d'Alphawave Semi, déclare : « Nous considérons notre collaboration avec InnoLight comme un moteur important pour accélérer l'adoption de la technologie PCIe sur l'optique. La combinaison de la solution optique d'InnoLight, leader sur le marché, avec la technologie DSP robuste d'Alphawave Semi montre comment la technologie PCIe sur optique peut permettre à nos clients d'augmenter massivement la connectivité pour leurs charges de travail d'informatique et de traitement de données d'IA. »

Démonstration en direct dans le hall d'exposition de l'OFC, stand InnoLight 2625

Les participants peuvent assister à une démonstration en direct de l'optique linéaire enfichable (LPO) à faible consommation et à faible latence. Fonctionnant à 64 Gbit par voie, elle présente le sous-système PCIe 6.0 d'Alphawave Semi (contrôleur + PHY) avec l'optique OSFP LPO d'InnoLight.

En savoir plus sur le portefeuille PCIe d'Alphawave Semi : Solution PCI-Express et CXL d'Alphawave Semi

Le sous-système contrôleur PCIe + PHY d'Alphawave Semi est une PI d'interface extrêmement économe en énergie, à faible latence et très fiable, construite à partir de la PI SerDes PAM4 la plus populaire de l'industrie. Il est disponible sur les noeuds technologiques les plus avancés. Dans les systèmes d'intelligence artificielle et de calcul à haute performance (HPC) où la performance de la mémoire est essentielle, le sous-système Alphawave Semi PCIe 6.0 peut être étendu pour prendre en charge CXL 3.0 avec un contrôleur PCIe et CXL et permettre la cohérence de la mémoire au niveau du centre de données.

InnoLight propose une large gamme de solutions LPO 400G, 800G et 1,6T à faible consommation et faible latence pour les charges de travail d'IA à l'échelle du centre de données, avec une plateforme photonique en silicium, avec des capacités attendues pour prendre en charge la connectivité optique PCIe Gen 6 et au-delà. InnoLight est également un membre fondateur de LPO-MSA (www.lpo-msa.org) et travaille activement avec l'écosystème de l'industrie pour promouvoir une large adoption des solutions LPO pour les applications de réseau et de calcul de l'IA.

PCI-SIG®, PCI Express® et PCIe® sont des marques déposées et/ou des marques de service de PCI-SIG

À propos d'Alphawave Semi

Alphawave Semi est un leader mondial de la connectivité haut débit et du silicium informatique pour l'infrastructure technologique mondiale. Face à la croissance exponentielle des données, la technologie d'Alphawave Semi répond à un besoin critique : permettre aux données de voyager plus rapidement, de manière plus fiable et avec des performances supérieures à une moindre puissance. Nous sommes une société de semi-conducteurs intégrée verticalement, et nos produits de PI, de silicium personnalisés et de connectivité sont déployés par des clients mondiaux de premier plan dans les centres de données, le calcul, la mise en réseau, l'IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage. Fondée en 2017 par une équipe technique experte ayant fait ses preuves dans l'octroi de licences PI pour semi-conducteurs, notre mission est d'accélérer l'infrastructure de données critique au coeur de notre monde numérique. Pour en savoir plus sur Alphawave Semi, rendez-vous sur : awavesemi.com.

Alphawave Semi et le logo Alphawave Semi sont des marques commerciales d'Alphawave IP Group plc. Tous droits réservés.

À propos d'InnoLight Technology

InnoLight est un leader mondial dans la fourniture d'une large gamme de solutions optiques à haut débit pour les réseaux de communication optique, en particulier pour les applications d'intelligence artificielle et de centres de données, avec des implantations mondiales en Californie, à Singapour, en Thaïlande, à Taïwan et à Suzhou, en Chine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.innolight.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 mars 2024 à 13:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :