Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec investit plus de 7,9 M$ dans la MRC de Portneuf

DONNACONA, QC, le 25 mars 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Portneuf, M. Vincent Caron, est fier d'annoncer que dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), 7 966 551 $ ont été investis dans la MRC de Portneuf - à Donnacona, à Pont-Rouge et à Saint-Raymond - pour le renouvellement de conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales.

Des aides financières de 1 634 683 $ et de 4 295 850 $ ont été octroyées à la Ville de Donnacona pour le renouvellement de 525 mètres de conduites sous les rues Papillon et de l'Église et l'avenue Delisle, et de 1 311 mètres de conduites sous la rue Notre-Dame. À la Ville de Pont-Rouge, un soutien financier de 1 229 780 $ a été accordé pour permettre de renouveler 393 mètres de conduites sous la rue Saint-Charles. La Ville de Saint-Raymond a bénéficié pour sa part d'une somme de 806 238 $ pour soutenir le renouvellement de 304 mètres de conduites sous les avenues Saint-Simon et Saint-Jacques, ainsi que sous la rue Sainte-Claire.

« Par le biais de ses différents programmes, mon ministère soutient de façon très concrète le milieu municipal dans la réalisation de projets d'infrastructures, partout au Québec. Les aides financières annoncées aujourd'hui totalisent plus de 7,9 millions de dollars pour améliorer l'état des équipements de distribution des eaux, et c'est une excellente nouvelle qui rehaussera la qualité des services offerts aux citoyennes et citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Ces travaux contribueront à améliorer considérablement la gestion des eaux dans trois de nos municipalités, que je félicite d'ailleurs pour leur esprit d'initiative, leur dynamisme et leur engagement. Notre gouvernement investit de façon appréciable dans Portneuf pour soutenir de nombreux projets d'infrastructures, au bénéfice de l'ensemble de nos concitoyennes et concitoyens. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Avec cette importante aide financière du gouvernement du Québec, il sera possible de poursuivre notre plan d'intervention pour la réfection de nos rues et de renouveler, de manière optimale et sécuritaire, nos conduites d'eau potable et d'égout. Nous sommes très reconnaissants de cet appui, qui est essentiel pour l'atteinte de nos objectifs. »

Jean-Claude Léveillée, maire de Donnacona

« Je suis heureux de partager la bonne nouvelle concernant notre municipalité. Grâce au PRIMEAU, nous avons reçu une aide significative pour l'amélioration de nos infrastructures d'égout et d'aqueduc sous la rue Saint-Charles. »

Mario Dupont, maire de Pont-Rouge

« Au nom du conseil municipal, je remercie le gouvernement du Québec pour cette aide financière en provenance du Programme d'infrastructures municipales d'eau; elle permettra à la Ville de Saint-Raymond de procéder à la réfection des infrastructures souterraines d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial sous les avenues Saint-Jacques et Saint-Simon et la rue Sainte-Claire. Ces travaux font partie d'une étape importante de notre plan d'intervention et de la mise à niveau des réseaux d'aqueduc et d'égout sur notre territoire. »

Claude Duplain, maire de Saint-Raymond

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

25 mars 2024 à 13:15

