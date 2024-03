Partenariat stratégique - L'Autorité des marchés financiers et la Chaire en macroéconomie et prévisions de l'ESG UQAM joignent leurs forces au profit de la résilience des institutions financières d'ici





MONTRÉAL, le 25 mars 2024 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers et la Chaire en macroéconomie et prévisions de l'École des sciences de la gestion (ESG UQAM) annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique de 500 000 $ réparti sur cinq ans, visant la réalisation de projets de recherche axés sur des problématiques actuelles et émergentes dans le secteur financier.

« En favorisant le développement d'outils concrets que nous déploierons par la suite au sein de nos activités, ce partenariat renforcera la résilience du secteur financier face à de potentielles crises et, ultimement, contribuera au maintien de la confiance des Québécois envers celui-ci », souligne Patrick Déry, surintendant des institutions financières de l'Autorité.

« Je remercie chaleureusement l'Autorité des marchés financiers pour son appui à la Chaire et à la formation de la relève en sciences économiques. Grâce à ce financement et à la recherche de pointe réalisée par nos chercheuses et chercheurs, les travaux de la Chaire permettront de répondre au besoin de la société en dotant l'Autorité d'instruments de mesure efficaces qui amélioreront nos connaissances, en particulier dans le domaine des prévisions macroéconomiques », déclare Komlan Sedzro, doyen de l'ESG UQAM.

Notons que les projets financés par le partenariat visent à apporter des solutions à quatre problématiques précises par le développement d'outils novateurs, dont :

Un cadre de simulation de crise adapté à la réalité du secteur financier québécois;

L'étude et l'analyse de l'indice de stress financier actuel;

Des outils de prévision et d'analyse de scénarios de crise macroéconomique pour les décideurs;

Un outil de prévision de crise.

À propos de l'Autorité

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

À propos de la Chaire en macroéconomie et prévisions de l'ESG UQAM

La Chaire en macroe?conomie et pre?visions de l'ESG UQAM a pour mission de faciliter les e?changes entre les milieux acade?miques et diffe?rentes institutions économiques, au Que?bec et au Canada sur les enjeux relie?s a? leur performance e?conomique, notamment en dressant leur portrait actuel et prospectif. Les analyses menées par la Chaire visent a? re?pondre aux besoins diversifie?s des intervenants e?conomiques, entre autres, en de?veloppant des synergies et en s'appuyant sur la recherche de pointe en macroe?conomie et pre?visions ainsi que ses retombées.

Information :

Autorité des marchés financiers

Journalistes seulement :

Sylvain Théberge : 514 940-2176 Centre d'information :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337 Site Web : www.lautorite.qc.ca

X (Twitter) : @lautorite

LinkedIn : Autorité des marchés financiers (Québec) ESG UQAM Julie Meunier

Conseillère en communication

Division des relations de presse et des événements spéciaux

Service des communications

Tél.: 514 987-3000, poste 1707

Cell. :514 895-0134

[email protected]

SOURCE Autorité des marchés financiers

25 mars 2024 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :