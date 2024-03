Les dispositifs de vapotage révolutionnaires XROS 4 et XROS 4 MINI dévoilés par VAPORESSO au salon VAPEXPO Paris 2024





PARIS, 25 mars 2024 /PRNewswire/ -- VAPORESSO , la marque leader de l'industrie du vapotage, occupe le devant de la scène au salon Vapexpo Paris 2024, présentant quatre de ses dernières merveilles en matière de vapotage : XROS, LUXE, ECO et ARMOUR. Ces nouveaux produits innovants ont de nouveau été plébiscités par les clients, devenant ainsi le point central de l'événement et renforçant davantage le leadership de VAPORESSO sur le marché du vapotage.

Reconnu comme l'un des principaux événements européens dans le domaine du vapotage, le salon Vapexpo attire des passionnés, des professionnels et des leaders de l'industrie du monde entier. Parmi tous les produits exposés, les projecteurs sont dirigés sur les nouveaux modèles XROS 4 et XROS 4 MINI qui affichent des profils de saveur améliorés et un allongement de la durée de vie des pods grâce à la technologie COREX 2.0 améliorée, afin d'offrir aux utilisateurs la meilleure expérience de vapotage possible.

La technologie COREX 2.0 a été méticuleusement affinée par rapport à sa première génération en optimisant les tailles des structures en maille pour une adaptation idéale de la température. Cela permet de chauffer plus rapidement et d'obtenir des saveurs riches et explosives. De plus, le coton amélioré libère efficacement l'e-liquide, empêchant les goûts de brûlé et prolongeant la durée de vie. Le mode Pulse assure une puissance de sortie robuste, en maintenant des performances constantes, quelle que soit la durée de vie de la batterie.

La série XROS se distingue également par ses possibilités de personnalisation. Les modèles XROS 4 et XROS 4 MINI sont tous deux équipés d'une cartouche de pod de 0,4 ?. Le modèle XROS 4 offre trois modes de sortie ainsi qu'un écran d'affichage pour une meilleure interaction avec l'utilisateur, et le modèle XROS 4 Mini intègre une fonction de réglage du débit d'air permettant aux utilisateurs de personnaliser davantage leur expérience de vapotage. Les deux appareils sont compatibles avec la plateforme universelle de pods XROS.

De plus, ces nouveaux modèles sont dotés d'une structure monocoque entièrement en aluminium qui non seulement améliore la durabilité, mais offre également une prise en main plus confortable.

En se concentrant sur les innovations technologiques et de conception élaborées à partir des retours des consommateurs, VAPORESSO vise toujours à fournir une expérience de produit inégalée. « L'innovation est essentielle pour offrir une expérience utilisateur de qualité supérieure », a souligné Jimmy Hu, vice-président de VAPORESSO, soulignant l'engagement de la marque à établir de nouvelles normes de vapotage et à répondre aux besoins des consommateurs grâce à l'amélioration continue.

VAPORESSO a été créée en 2015 et se consacre à établir un monde sans fumée tout en améliorant la qualité de vie de ses utilisateurs. Grâce à son innovation continue, à son contrôle qualité strict et à son engagement substantiel, VAPORESSO crée des produits qui peuvent s'adapter à tous les niveaux et à tous les styles de vapoteurs.

