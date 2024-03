Soutien aux agriculteurs - Le salaire minimum des travailleurs étrangers temporaires harmonisé avec celui de l'ensemble des travailleurs québécois





QUÉBEC, le 25 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce que la rémunération plancher des travailleurs étrangers temporaires au 1er mai sera revue à 15,75 $.

Le gouvernement est sensible aux demandes du secteur agricole qui est soumis à plusieurs règlementations, notamment en matière d'accueil des travailleurs étrangers temporaires. En effet, en plus du salaire, les entreprises agricoles doivent assumer les frais liés au recrutement, au transport en avion ainsi qu'à l'hébergement des travailleurs étrangers temporaires, une main-d'oeuvre essentielle aux activités de ce secteur névralgique de l'économie québécoise.

Devant ces constats et afin d'assurer l'équité entre les travailleurs étrangers et les travailleurs québécois, le gouvernement a pris la décision d'harmoniser le salaire des travailleurs agricoles avec le taux qui entrera en vigueur le 1er mai 2024.

En parallèle, le gouvernement continue ses efforts visant l'amélioration constante de la situation des travailleurs étrangers temporaires. Le ministre Lamontagne annonce donc également la création de la Table de travail sur la main-d'oeuvre en agriculture, à laquelle se joindront les groupes de producteurs agricoles. Elle aura pour mandat d'améliorer les mécanismes liés au suivi global de la situation des travailleurs étrangers temporaires agricoles. La Table aura également la responsabilité d'analyser la situation du logement pour la main-d'oeuvre en agriculture.

« L'agriculture est un secteur qui possède des particularités qui lui sont propres. Il importe de tenir compte de la réalité de nos entreprises agricoles et du caractère essentiel des travailleurs étrangers temporaires pour s'assurer que nos entreprises demeurent compétitives et bien alignées, en vue de contribuer à l'accroissement de notre autonomie alimentaire. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« En harmonisant le salaire minimum des travailleurs étrangers temporaires avec le salaire minimum québécois, on assure une plus grande équité entre les travailleurs locaux et étrangers du secteur bioalimentaire qui occupent des postes similaires. De plus, avec la création de la Table de travail sur la main-d'oeuvre en agriculture, on conjugue les efforts des différents intervenants concernés pour contribuer à l'amélioration constante de la situation des travailleurs étrangers temporaires tout en allégeant la situation pour le secteur agricole. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Le secteur maraîcher tente de se relever péniblement d'un été 2023 catastrophique en raison des effets des changements climatiques. Dans les circonstances, l'annonce du gouvernement québécois arrive à point, à l'aube d'une nouvelle saison. Par ce geste, le caractère distinct de notre environnement d'affaires est reconnu, surtout dans un contexte où, à titre d'employeur, nous veillons à offrir des services aux travailleurs que nous ne retrouvons pas ailleurs dans l'économie québécoise. »

Catherine Lefebvre, présidente de l'Association des producteurs maraîchers du Québec

« Cette révision est une reconnaissance implicite de la valeur du service d'accompagnement et d'encadrement technique assumé par les entreprises agricoles. Quelque 80 % de notre main-d'oeuvre est composée de travailleurs étrangers temporaires : une force vive essentielle à notre secteur. L'annonce de la Table est également un pas dans la bonne direction pour prendre en considération une partie des nombreux enjeux liés à notre environnement d'affaires, et ainsi éviter le déracinement d'un patrimoine agroalimentaire qu'a à coeur la population. »

Josiane Cormier, présidente de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

Faits saillants :

En 2022, le secteur agricole a embauché près de 21 500 travailleurs étrangers temporaires. Ceux-ci occupaient près de 30 % des emplois disponibles dans le secteur.

Pour les employeurs agricoles, particulièrement ceux du secteur des fruits et légumes, les charges financières liées à la main-d'oeuvre représentent environ 30 % des coûts de production.

La Table de travail sur la main-d'oeuvre en agriculture a pour objectifs de : favoriser les échanges entre le gouvernement et les représentants des entreprises agricoles; prendre en compte les besoins des entreprises du secteur agricole; contribuer à bâtir des ponts entre les différents interlocuteurs en vue d'un meilleur partage des informations; continuer d'accompagner les entreprises du secteur agricole dans la prise en charge et l'intégration des travailleurs étrangers temporaires; perfectionner les processus touchant à la situation globale de ces travailleurs.

La Table est composée des organisations suivantes : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration; Ministère du Travail; Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail; Union des producteurs agricoles; Fondation des entreprises en recrutement de main-d'oeuvre agricole étrangère; Association des producteurs de fraises et framboises du Québec; Association des producteurs maraîchers du Québec.



