Culture rime avec infrastructure au Musée du Nouveau-Brunswick





SAINT-JOHN, NB, le 25 mars 2024 /CNW/ - Le bâtiment du Musée du Nouveau-Brunswick à Saint-John sera modernisé et agrandi grâce à un investissement combiné de plus de 107 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Wayne Long, député de Saint-John-Rothesay, Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick et William Forrestall, vice-président du conseil d'administration.

Ce projet prévoit la reconstruction partielle du musée, tout en conservant la façade historique et en agrandissant considérablement du bâtiment.

Un objectif important est de rendre le nouveau bâtiment plus écologique que le précédent. La nouvelle installation sera plus économe en énergie et devrait permettre de réduire de 32 % les émissions de gaz à effet de serre.

Citations

« Cet investissement générationnel consolide l'histoire et l'avenir du Musée du Nouveau-Brunswick à Saint John. Cette annonce était attendue pour Saint John-Rothesay, et je suis fier de participer à la réalisation de ce projet d'amélioration.»

L'honorable Wayne Long, député de Saint-John-Rothesay, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Trouver un foyer permanent pour le Musée du Nouveau-Brunswick a été un projet important pour notre gouvernement. Aujourd'hui est un jour important pour tous les habitants du Nouveau-Brunswick, car cette infrastructure renouvelée sera un lieu de préservation et de présentation de l'histoire naturelle et culturelle de notre province pour les générations à venir.»

L'honorable Blaine Higgs, Premier Ministre du Nouveau-Brunswick

« L'investissement annoncé aujourd'hui pour le projet de revitalisation du Musée du Nouveau-Brunswick permettra de créer un musée provincial dont tous les néo-brunswickois pourront être fiers. Notre nouvelle maison sera une installation communautaire qui adopte la durabilité et l'innovation et qui incarne notre engagement à préserver et à célébrer le riche patrimoine naturel et culturel du Nouveau-Brunswick.»

Tracy Clinch, Présidente du conseil d'administration du Musée du Nouveau-Brunswick

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 49,9 millions de dollars provenant du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'élève à 58 millions de dollars.

. La contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'élève à 58 millions de dollars. Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada fournit un financement stable et à long terme pour : Aider les collectivités à réduire la pollution de l'air et de l'eau, à fournir de l'eau potable, à accroître la résilience aux changements climatiques et à créer une économie axée sur la croissance propre, Bâtir des collectivités plus fortes, plus dynamiques et plus inclusives, Veiller à ce que les familles canadiennes aient accès à des services modernes et fiables qui améliorent leur qualité de vie.

fournit un financement stable et à long terme pour : Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets de logement et de l'infrastructure

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gi-iv-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

25 mars 2024 à 11:15

