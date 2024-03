Le gouvernement du Canada soutient le YES Theatre de Sudbury





Viviane Lapointe, députée de Sudbury, annonce l'octroi de fonds au YES Theatre de Sudbury

SUDBURY, ON, le 25 mars 2024 /CNW/ - Viviane Lapointe, députée de Sudbury, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une aide financière de 150 620 dollars au YES Theatre de Sudbury. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien. Cet investissement a contribué au festival d'été 2023 du YES Theatre. Il servira aussi à l'achat d'une nouvelle console d'éclairage et d'un nouveau cintre à contrepoids, ce qui rehaussera la qualité des productions présentées sur la scène de la salle de spectacle.

Ce financement est accordé dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels et du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Grâce à ces fonds, le YES Theatre pourra poursuivre sa mission qui consiste à divertir, à éduquer et à engager son public par la création et la présentation de spectacles professionnels de grande qualité, issus des scènes locale, nationale et internationale.

Citations

« Les infrastructures culturelles et les spectacles constituent le fondement de communautés saines et dynamiques, en plus de créer des espaces où les gens de tous horizons peuvent tisser des liens entre eux dans le cadre d'expériences communes. Les investissements comme celui-ci permettent au YES Theatre d'offrir plus de productions théâtrales et améliorent l'infrastructure d'un lieu qui inspire, rassemble les gens et renforce la scène culturelle de Sudbury. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Grâce à ce soutien financier, les citoyens et citoyennes de Sudbury continueront à profiter de l'incroyable créativité de l'équipe du YES Theatre et des activités novatrices qu'elle présente. Je suis très heureuse que notre gouvernement reconnaisse l'importance de la culture et des arts dans notre communauté. »

-- Viviane Lapointe, députée de Sudbury

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial, culturel et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction, ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Le programme de Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, et aux interprètes ou spécialistes du patrimoine de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'activités ou de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

En novembre 2023, le Youth Entertaining Sudbury (Y.E.S.) Theatre et le Sudbury Theatre Centre ont officiellement fusionné leurs activités en devenant le YES Theatre.

Le YES Theatre produit des spectacles, notamment des concerts, des comédies musicales, des pièces de théâtre, à deux endroits : le Sudbury Theatre Centre et le Refettorio.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-espaces-culturels/mises-a-jour.html Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/developpement-communautes.html YES Theatre https://yestheatre.com/

25 mars 2024 à 11:00

