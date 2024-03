La scène gastronomique de Taïwan brille dans les dernières mises à jour du guide MICHELIN





VANCOUVER, le 25 mars 2024 /CNW/ - L'Administration du tourisme de Taïwan (TTA) est ravie d'annoncer l'ajout de six restaurants exceptionnels à la prestigieuse gamme de restaurants MICHELIN Guide Taiwan. Lancé en 2018 en mettant l'accent sur Taipei, le guide MICHELIN Taiwan a rapidement pris de l'expansion pour couvrir d'autres grandes villes de Taïwan.

Les ajouts de ce mois-ci mettent en lumière le dynamisme et l'évolution de la scène alimentaire de l'île, mettant en vedette une gamme diversifiée de talents gastronomiques. Les inspecteurs du guide MICHELIN, qui se consacrent à parcourir le monde à la recherche de l'excellence culinaire, ont choisi méticuleusement ces établissements en fonction de leurs contributions uniques aux délices taïwanais :

Le restaurant Old Time du chef Ah-Hsi's propose une oie rôtie lentement, une tradition familiale unique.

huist allie les techniques occidentales à la droiture taïwanaise, avec des plats comme les pétoncles crus dans le soja Kombu à l'ail et au chili.

Hara Peko fusionne la cuisine française et japonaise dans l'allée des escargots de Tainan, complétée par le saké exclusif.

Wenpapa Goose se spécialise dans une oie d'eau salée typique, servie avec du riz à la viande d'oie.

Tain Chu offre un mélange de saveurs du Sichuanese et de Taïwan, un favori local depuis 1971.

Three Meals impressionne avec son menu fixe d'optimisation des ressources dans un espace minimaliste et aéré.

Ces nouvelles inscriptions s'ajoutent aux 43 restaurants étoilés MICHELIN de Taïwan et aux 139 établissements qui ont reçu le prix « Bib Gourmand » de MICHELIN, une distinction qui signifie « une cuisine de bonne qualité et de bonne valeur », où l'on peut savourer un repas trois services pour moins de 1 000 $ NT (environ 42 $ CA). Bon nombre des destinations alimentaires préférées de MICHELIN étant également des stands du marché nocturne, le paradis gastronomique de Taïwan est accessible à tous, quel que soit leur budget. TTA vous invite à trouver les listes complètes pour Taïwan sur le site Web et l'application MICHELIN Guide, et à chercher les éditions imprimées dans vos librairies.

