Plus de 3,6 M$ pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre qualifiée d'entreprises du Nord-du-Québec





CHIBOUGAMAU, QC, le 25 mars 2024 /CNW/ - Le député d'Ungava, Denis Lamothe, annonce, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, un investissement de 3 620 561 $ pour mettre en place la formation d'opérateurs et d'opératrices de machines dans le traitement du minerai. Cet investissement permettra de répondre à des besoins d'entreprises de la région du Nord-du-Québec.

Alternance travail-études

Offerte par le Centre de formation professionnelle (CFP) de la Baie-James, cette formation rémunérée mènera à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) en conduite de machines de traitement du minerai. Elle se déroulera sous forme d'alternance travail-études. Cette formule permet de mieux assimiler les contenus théoriques en les appliquant rapidement et régulièrement en entreprise.

Une bonne concertation du milieu

Cette annonce est le fruit d'une étroite collaboration entre des entreprises de la région, le CFP de la Baie-James et le Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie des mines. Rappelons qu'au Nord-du-Québec, les entreprises du secteur minier font appel à des opérateurs et à des opératrices de machines dans le traitement du minerai. La formation offerte répondra donc à des besoins concrets.

Place aux inscriptions

Les inscriptions sont maintenant ouvertes aux personnes. Celles-ci peuvent communiquer avec la Direction générale de Services Québec du Nord-du-Québec ou avec le Centre de formation professionnelle de la Baie-James pour obtenir plus d'information. Une première formation accueillant 24 participants débutera dès septembre prochain. Des jumelages seront rapidement faits pour rendre possible la formation en alternance travail-études.

Citations

« Dans notre région, le secteur minier est stratégique. Il est essentiel pour l'industrie d'avoir accès à une main-d'oeuvre qualifiée pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle dans notre économie. Cet investissement de 3,6 M$ répondra aux besoins de main-d'oeuvre qualifiée de plusieurs entreprises de notre région grâce, entre autres, aux incitatifs intéressants que nous mettons de l'avant. J'invite celles et ceux qui sont intéressés à s'inscrire rapidement! »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« Au Québec, la formation est au coeur de nos efforts en matière d'emploi. Pour soutenir notre économie et les entreprises, il faut innover et offrir des formations stimulantes. Je salue la proactivité et la concertation de tous les partenaires qui ont mis cette formation sur pied! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« La formation professionnelle joue un rôle essentiel pour assurer le développement de nombreux secteurs économiques. En suivant ces programmes, les étudiants peuvent intégrer des emplois qui sont en demande et qui sont bien rémunérés, comme c'est le cas pour le secteur minier. Je tiens à féliciter tous les partenaires qui ont permis la réalisation de ce projet. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« L'annonce d'aujourd'hui constitue une excellente nouvelle alors que l'industrie de la construction et des mines est en effervescence partout au Québec et particulièrement dans le nord. Nous aurons besoin de gens qualifiés pour travailler sur les chantiers et dans nos mines. Ce sont des emplois de qualité qui requièrent une formation spécialisée. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Le Nord-du-Québec a besoin de personnes qualifiées qui occuperont des emplois de qualité dans les entreprises qui y sont implantées. En investissant dans la formation dans un secteur d'avenir comme celui de l'industrie minière, qui joue un rôle clé dans la décarbonation de notre économie, notre gouvernement mise sur la vitalité économique de nos régions. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le métier d'opérateur en traitement du minerai fait partie des cinq métiers les plus en demande, selon l'Estimation des besoins de main-d'oeuvre du secteur minier 2023-2028, que nous avons publiée récemment de concert avec l'Institut national des mines du Québec. En effet, plus de 600 emplois seront à pourvoir dans ce domaine d'ici 2028. Le lancement de cette formation arrive à point pour soutenir notre secteur dans son développement et pour préparer l'arrivée des nouveaux joueurs dans la production de minéraux critiques et stratégiques. Ce programme permettra à de nombreuses personnes d'accéder à un métier d'avenir épanouissant. Je tiens à souligner avec gratitude l'exceptionnel travail de collaboration effectué avec le CFP de la Baie-James et les entreprises minières participantes. »

Suzie Therriault, directrice générale du Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie des mines

« Nous sommes plus que fiers, au Centre de formation professionnelle de la Baie-James, de rendre enfin public ce projet d'envergure. Ce programme de formation en traitement du minerai sera offert en alternance travail-études, selon le nouveau cadre de référence du ministère de l'Éducation. Il sera appuyé par la recherche menée par l'Institut national des mines du Québec sur l'intégration de modèles considérés comme prometteurs. Sans la confiance et l'appui des partenaires du secteur minier, du Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie des mines et de la Commission des partenaires du marché du travail, le développement et la mise en oeuvre de ce type de modèle pédagogique n'aurait jamais pu voir le jour. »

Sonia Caron, directrice du Service aux entreprises et du Centre de formation professionnelle de la Baie-James à Chibougamau

Faits saillants

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale finance le projet pour un montant de 2 637 616 $ et le ministère de l'Éducation, pour un montant de 982 945 $.

le ministère de l'Éducation, pour un montant de 982 945 $. Le Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie des mines a collaboré à l'identification des besoins de formation et assurera le déroulement de cette formation à titre de promoteur du projet.

La formation sera offerte sur une période de trois ans et permettra de former un total de 72 personnes.

Les entreprises feront la sélection et l'embauche des candidates et candidats qui seront rémunérés tout au long de la formation. Les stagiaires seront intégrés progressivement en entreprise afin de permettre une meilleure assimilation des contenus théoriques en milieu de travail.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail, volet requalification et rehaussement des compétences.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

twitter.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

25 mars 2024 à 10:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :