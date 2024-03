INVITATION MÉDIAS - Regroupement des événements pyrotechniques du Québec et le Conseil pyrotechnique canadien - Présentation d'une étude sur l'impact des feux d'artifice sur la qualité de l'air





MONTRÉAL, le 25 mars 2024 /CNW/ - Le Regroupement des événements pyrotechniques du Québec et le Conseil pyrotechnique canadien présenteront une étude environnementale indépendante réalisée par la firme AtkinsRéalis faisant état des impacts des spectacles pyrotechniques sur la qualité de l'air.

Le responsable de l'étude, monsieur Jean-Luc Allard directeur, Acoustique, qualité de l'air et changements climatiques pour AtkinsRealis exposera les grandes conclusions de son rapport. Par la suite, madame Sophie Émond, présidente de La Ronde et porte-parole du Regroupement des événements pyrotechniques du Québec et madame Maude Furtado, porte-parole du Conseil pyrotechnique canadien réagiront au dépôt de l'étude.

Date: Mercredi 27 mars 2024 Lieu: Belvédère de la Marina

22, Chemin Macdonald - Île Sainte-Hélène

Montréal Heure : 9 :45 : Breffage technique

Jean-Luc Allard, AtkinsRealis 10:30 : Conférence de presse

Jean-Luc Allard, AtkinsRealis

Sophie Émond, Regroupement des événements pyrotechniques du Québec

Maude Furtado, Conseil pyrotechnique canadien Inscription : Merci de confirmer votre présence auprès de Noémie Tétreault, à [email protected]

Disponibilité média :

Les représentants du Regroupement des événements pyrotechniques du Québec et du Conseil pyrotechnique canadien seront disponibles pour des entrevues individuelles après la conférence de presse.

Itinéraire pour s'y rendre :

