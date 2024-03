RGA CANADA ANNONCE UNE TRANSACTION HISTORIQUE EN COASSURANCE DE 5.8 MILLIARDS DE DOLLARS CANADIENS AVEC MANUVIE





RGA Compagnie de réassurance-vie du Canada (RGA Canada), une filiale de Reinsurance Group of America, Incorporated (NYSE :RGA), un leader à l'échelle mondiale en matière de réassurance de personnes, et La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie), une filiale de la Société Financière Manuvie, un groupe international de services financiers de premier plan, ont annoncé aujourd'hui la conclusion de la plus importante entente de réassurance couvrant la Vie universelle à ce jour au Canada. L'entente de coassurance réassurera approximativement 5,8 G$ CAD (4.4 G$ US) de réserves, accompagnées d'un transfert équivalent d'actifs. Il s'agit de la troisième entente de réassurance couvrant un important bloc d'affaire en vigueur entre Manulife et RGA.

« Notre relation avec Manuvie perdure depuis de nombreuses années, et le solide partenariat qui s'est développé au cours de cette période a été un facteur déterminant dans la réussite de cette transaction », a déclaré Dominic Hains, Président et chef de la direction de RGA Canada. « La confiance soutenue qu'accorde Manuvie à l'expertise de RGA est grandement appréciée, et nous sommes fiers d'être un partenaire fiable, capable de les soutenir dans leurs objectifs stratégiques. »

« Cette transaction historique de coassurance avec Manuvie est une illustration de l'engagement de RGA à générer de la valeur à long terme grâce à des solutions sur mesure », a déclaré Tony Cheng, Président et chef de la direction de RGA. « Cette dernière entente consolide non seulement notre partenariat de longue date avec Manuvie, mais souligne également la capacité de RGA à innover et à fournir des solutions qui répondent habilement aux besoins de nos clients. »

Manuvie continuera d'administrer toutes les polices dans le cadre de cette entente. La date d'entrée en vigueur de la transaction est le 1e avril 2024.

À propos de RGA

Reinsurance Group of America, Incorporated (NYSE :RGA) est un leader à l'échelle mondiale de l'industrie, spécialisé en matière de réassurance de personnes et de solutions financières visant à aider sa clientèle à gérer efficacement leurs risques et à optimiser leur capital. Fondé en 1973, RGA est aujourd'hui l'un des réassureurs le plus important et réputé à travers le monde et demeure guidé par un objectif inébranlable: rendre la protection financière accessible à tous. En tant que leader à l'échelle mondiale en matière de capacités et de solutions financières, RGA confère à ses partenaires d'affaires le pouvoir d'agir grâce à son sens de l'innovation audacieux, une exécution sans relâche et une attention particulière envers sa clientèle, le tout dans le but d'apporter une valeur à long terme durable. Au 31 décembre 2023, RGA couvre environ 3,7 T $ en réassurance-vie en vigueur et détient des actifs totalisant 97,6 G $. Pour en savoir plus sur RGA et ses activités, veuillez visiter le site rgare.com ou suivre RGA sur LinkedIn et Facebook. Les investisseurs peuvent en apprendre davantage sur investor.rgare.com.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un groupe international de services financiers de premier plan à l'échelle internationale, qui aide les gens à prendre des décisions plus claire et plus simple afin qu'ils puissent vivre mieux. Depuis notre siège social situé à Toronto, au Canada, elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2023, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 35 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Toutes les offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour plus d'information, veuillez consulter le site manulife.com.

25 mars 2024 à 09:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :