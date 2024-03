Gestion mondiale d'actifs CI annonce l'approbation par les porteurs de titres des fusions de fonds et autres changements de produits





Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») annonce avoir reçu l'approbation des porteurs de titres pour une série d'améliorations à sa gamme de produits, y compris la fusion de 11 fonds communs de placement avec d'autres fonds communs de placement, et les changements aux objectifs de placement des Portefeuilles personnels CI.

GMA CI renomme également les Portefeuilles personnels CI et réduit considérablement leurs frais de gestion et d'administration combinés.

Les changements proposés, qui s'inscrivent dans le cadre de l'initiative stratégique de GMA CI visant à moderniser, améliorer et rationaliser sa gamme de produits, ont été annoncés pour la première fois le 15 décembre 2023. Ils ont été approuvés lors des assemblées des porteurs de titres tenues le 20 et 22 mars 2024, et seront mis en oeuvre après la fermeture des bureaux le ou vers le 12 avril 2024.

Fusions de fonds

GMA CI procédera aux fusions de fonds communs de placement suivantes (les « Fusions ») :

Fonds clôturé Fonds prorogé Fonds d'occasions Asie CI Fonds des marchés émergents CI Catégorie de société d'occasions Asie CI Catégorie de société des marchés émergents CI Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Catégorie de société mondiale de dividendes CI Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI Fonds mondial de dividendes CI Catégorie de revenu réel 1941 à 1945 CI Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI Catégorie de revenu réel 1946 à 1950 CI Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI Catégorie de revenu réel 1951 à 1955 CI Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI Catégorie mandat de croissance réelle CI Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI Catégorie de société obligations canadiennes CI Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI Catégorie de société obligations canadiennes CI Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI Catégorie de société obligations canadiennes CI

Toutes les Fusions seront effectuées sur une base imposable, à l'exception des Fusions du Fonds d'occasions Asie CI et du Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI, qui seront mises en oeuvre sur une base d'imposition différée.

Dans tous les cas, les frais de gestion et d'administration combinés relatifs à chaque série des fonds prorogés sont identiques ou inférieurs aux frais de gestion et d'administration combinés qui sont actuellement payables par les séries correspondantes des fonds en voie d'extinction. Les coûts et dépenses associés aux Fusions sont supportés par GMA CI, et non par les fonds. Aucune des Fusions n'entraînera de changement au sein des équipes de gestion de portefeuille.

Le Comité d'examen indépendant pour les fonds a examiné les Fusions proposées en ce qui concerne les questions de conflit d'intérêts potentiel et a fourni sa recommandation positive ou son approbation, selon le cas, ayant déterminé que les Fusions atteignent un résultat juste et raisonnable pour chacun des fonds.

Changements apportés aux Portefeuilles personnels CI

Les Portefeuilles personnels CI sont une famille de cinq fonds de catégorie de société conçus pour répondre à un éventail de profils d'investisseurs allant du revenu défensif à la croissance. GMA CI repositionnera les fonds afin qu'ils deviennent effectivement des versions de catégorie de société des Portefeuilles FNB Mosaïque CI, une famille de fonds communs de placement de répartition d'actifs qui investissent dans des FNB pour obtenir des profils d'investisseurs similaires.

Les objectifs de placement et les noms de chaque portefeuille personnel seront modifiés pour s'aligner sur le Portefeuilles FNB Mosaïque CI approprié, comme indiqué ci-dessous. Les codes de fonds et les cotes de risque ne changent pas. GMA CI réduira également les frais de gestion et d'administration combinés payables par les investisseurs dans les Portefeuilles personnels CI. La réduction maximale sera de 32 points de base pour le Portefeuille personnel de revenu défensif CI, de 39 points de base pour le Portefeuille personnel de revenu prudent CI et le Portefeuille personnel de revenu équilibré CI, et de 47 points de base pour le Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI et le Portefeuille personnel de croissance CI.

Le Portefeuille personnel de revenu défensif CI sera renommé Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI. Son nouvel objectif de placement est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en mettant l'accent sur la préservation du capital à moyen ou à long terme, et ce, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de fonds négociés en bourse à revenu fixe et des actions.

Le Portefeuille personnel de revenu prudent CI est renommé Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI. Son nouvel objectif de placement est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d'actions.

Le Portefeuille personnel de revenu équilibré CI est renommé Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI. Son nouvel objectif de placement est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse d'actions et de titres à revenu fixe.

Le Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI est renommé Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI. Son nouvel objectif de placement est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse d'actions et de titres à revenu fixe.

Le Portefeuille personnel de croissance CI est renommé Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI. Son nouvel objectif de placement est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse d'actions.

À propos de Gestion mondiale d'actifs CI

Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. GMA CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d'actifs et de patrimoine avec environ 465,9 milliards de dollars d'actifs au 29 février 2024.

L'investissement dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des renseignements importants sur les fonds communs de placement et les FNB figurent dans leurs prospectus respectifs. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d'actifs CI et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été déployés pour s'assurer que l'information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de demander l'avis de professionnels compétents au sujet d'un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d'apporter tout changement à leurs stratégies d'investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d'un investisseur.

Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé prospectif tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportant, ainsi que tout énoncé incluant des verbes comme « s'attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », « entendre », « croire », « estimer », « évaluer », « être possible », « être d'avis » ou tout autre mot ou expression similaire. Les énoncés prospectifs qui ne constituent pas des faits historiques sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les résultats ou événements qui surviendront pourraient être donc substantiellement différents des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus aux présentes soient fondés sur des hypothèses que Gestion mondiale d'actifs CI considère comme raisonnables, Gestion mondiale d'actifs CI ne peut garantir que les résultats obtenus seront conformes à ces déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance excessive. La société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles données, d'événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait influer sur ces renseignements et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l'exige.

Les Portefeuilles FNB Mosaïque CI sont gérés et conseillés par Multi-actifs GMA CI, une division de Gestion mondiale d'actifs CI.

Les fonds négociés en bourse CI sont gérés par Gestion mondiale d'actifs CI, une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (TSX : CIX).

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

© CI Investments Inc. 2024. Tous droits réservés.

25 mars 2024 à 09:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :