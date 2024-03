Avis aux médias - Le ministre Champagne en visite à New York dans le cadre de la mission d'Équipe Canada





NEW YORK, le 25 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, se rendra à New York les 25 et 26 mars dans le cadre de la stratégie d'engagement d'Équipe Canada.

Le ministre rencontrera des dirigeants clés du milieu des affaires, dont le vice-président du conseil d'administration d'IBM, Gary Cohn, ainsi que le PDG de BlackRock, Larry Fink. Le ministre Champagne prendra aussi la parole à l'École des affaires internationales et publiques de l'Université Columbia, où il abordera la collaboration entre le Canada et les États-Unis en matière d'innovation et d'utilisation responsable des technologies émergentes.

Causerie à l'Université Columbia

Date : Le 25 mars 2024

Heure : 12 h (heure de l'Est)

Lieu : Université Columbia, New York (New York)

Les représentants des médias souhaitant couvrir cet événement sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails précis de l'emplacement.

