Éducatrice et éducateur en service de garde en milieu scolaire : un métier important, à la base du parcours scolaire des enfants





QUÉBEC, le 25 mars 2024 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) est fière d'annoncer le lancement de la nouvelle campagne nationale de valorisation des éducatrices et des éducateurs en service de garde en milieu scolaire. Cette opération vise à mettre en lumière leur important travail qui contribue à l'épanouissement des enfants. Le thème «?Travailler comme éducatrice.eur en milieu scolaire... c'est tellement d'amour?» témoigne parfaitement de l'engagement et de la passion des éducatrices et des éducateurs des services de garde en milieu scolaire.

«?Grâce à des activités pédagogiques issues du projet éducatif de l'école, le personnel éducateur favorise les apprentissages et participe pleinement au développement global des enfants tout en tenant compte de leurs besoins. Les éducatrices et les éducateurs sont à la base du parcours scolaire de nos enfants. Ils sont à leur écoute, les soutiennent, les stimulent et les accompagnent au quotidien. Ils sont des personnes significatives pour eux et leurs parents. Par leur joie et leurs sourires, les enfants leur rendent bien toute leur reconnaissance?», a affirmé madame Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

Dans le cadre de cette campagne, dont la réalisation a été rendue possible grâce à un soutien financier de plus de 655?000 $ du gouvernement du Québec, par l'entremise du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), plusieurs activités médiatiques, de communication et d'information se tiendront sur le terrain, en virtuel et sur les médias sociaux, et ce, jusqu'en décembre 2024. Ces activités viseront à faire connaître ce métier essentiel ainsi que l'attestation d'études professionnelles (AEP) qu'il est possible de suivre pour travailler dans un service de garde en milieu scolaire. Comme il y a plusieurs postes à pourvoir dans toutes les régions du Québec, la FCSSQ sera aussi présente à divers salons et foires de l'emploi et de la formation. Un microsite contenant les informations nécessaires à toute personne qui souhaite devenir éducatrice ou éducateur est également disponible. Celui-ci-ci permet de s'inscrire à la formation ou de postuler à un emploi dans sa région.

De plus, une séance «?Facebook en direct?» se tiendra le mercredi 27 mars 2024, de 12 h 30 à 13 h, en présence de la présidente-directrice générale de la FCSSQ, madame Caroline Dupré, et de la présidente du conseil d'administration de l'Association québécoise de la garde scolaire, madame Réjeanne Brodeur. Pour l'occasion, des éducatrices et éducateurs témoigneront de leur passion pour leur métier.

«?La Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) est fière de soutenir financièrement des projets qui visent à aider les citoyens et les citoyennes à faire des choix professionnels qui répondent à la fois à leurs aspirations et aux besoins du marché du travail. Par sa mission et ses programmes de subvention, la CPMT facilite notamment l'adaptation aux transformations du marché du travail, l'identification et la priorisation des besoins en main-d'oeuvre et en développement des compétences de celle-ci?», rappelle monsieur Jean Lortie, président de la CPMT.

Ensemble, valorisons celles et ceux qui contribuent chaque jour à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. Pour plus d'information sur ce métier et pour participer à la séance «?Facebook en direct?», nous vous invitons à vous rendre sur la page Facebook de la FCSSQ, le mercredi 27 mars 2024, à 12 h 30.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

25 mars 2024 à 07:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :