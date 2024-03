Québec accorde près de 1,9 M$ pour la rénovation et la mise aux normes du bâtiment de Radio Centre-Ville





LAVAL, QC, le 23 mars 2024 /CNW/ - La députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux, Mme Shirley Dorismond, au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce une aide financière de 1 890 000 $ pour la rénovation et la mise aux normes du bâtiment de Radio Centre-Ville.

Cette subvention est octroyée dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications. Des travaux de rénovation des 2e et 3e étages, incluant la mise aux normes et la réfection de l'enveloppe du bâtiment, seront réalisés. De surcroît, une modernisation de l'équipement spécialisé, tel que les consoles et les serveurs, sera entreprise pour permettre à Radio Centre-Ville de poursuivre sa mission en tant que média communautaire.

Citations

«?Pour notre gouvernement, l'accessibilité aux arts et à la culture est une valeur fondamentale. C'est pourquoi nous sommes heureux d'accorder près de 1,9 M$ à Radio Centre-Ville pour soutenir son développement et son rayonnement. Je félicite l'organisme pour son dynamisme et son engagement continu à offrir une programmation mettant à l'honneur l'immense diversité musicale et culturelle de la métropole québécoise.?»

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

«?L'apport des médias locaux et communautaires est majeur pour la vitalité de nos quartiers. J'estime important d'investir dans le développement culturel et social des communautés, en faveur d'une société toujours plus inclusive. Les médias communautaires jouent un rôle crucial dans notre société. Ce sont des médias près des gens, très ancrés dans leurs communautés, qui répondent à leur besoin d'information locale et qui stimulent l'engagement citoyen. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux

« Radio Centre-Ville, la radio des sans voix, est en route vers la grande rénovation de son immeuble et la modernisation de ses équipements, grâce à la subvention du ministère de la Culture et des Communications, dans le cadre de son programme Aide aux immobilisations. »

Wanex Lalanne Zéphyr, directeur général Radio Centre-Ville

Lien connexe

Programme Aide aux immobilisations

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

23 mars 2024

Communiqué envoyé leet diffusé par :