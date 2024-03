AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À BLAINVILLE





BLAINVILLE, QC, le 22 mars 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation pour le Québec, Mario Laframboise, député de Blainville, président du caucus du gouvernement et membre du Bureau de l'Assemblée nationale et Liza Poulin, mairesse de Blainville pour l'événement.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 25 mars à 9 h (HAE).

Date : Le 25 mars 2024 Heure : 11 h (HAE) Endroit : Inscription requise

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

22 mars 2024 à 16:31

Communiqué envoyé leet diffusé par :