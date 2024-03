Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 1,16 M$ au Grand éphémère de REFRAIN





QUÉBEC, le 22 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 160 000 $ au Grand éphémère de REFRAIN qui se déroule à Montréal jusqu'au 24 mars. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le grand éphémère est un rendez-vous organisé par le Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants (REFRAIN). Entièrement gratuit, il se tient à la Perspective 235° et à la Passerelle du Vieux-Port de Montréal. Quelque 100 festivals artistiques québécois mettant de l'avant 16 domaines artistiques participent à cet événement unique. Ce dernier nous propose une quarantaine de prestations d'artistes et un voyage aux quatre coins du Québec à travers un parcours interactif inédit. Tout cela pour démontrer aux visiteuses et visiteurs l'étendue de l'offre culturelle du Québec et, ainsi, leur transmettre l'envie de partir à la découverte de ses nombreuses richesses.

« Le Grand éphémère est le fruit d'une mobilisation sans pareille qui met en valeur la richesse et la diversité de l'offre événementielle au Québec. Je félicite le REFRAIN et ses membres pour cette initiative audacieuse et j'invite toute la population à y participer. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

«?Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre touristique diversifiée. Ils dynamisent notre industrie événementielle et encouragent les visiteurs à prolonger leur séjour, générant ainsi des retombées économiques et touristiques significatives pour les régions. C'est pourquoi le gouvernement du Québec est fier d'appuyer la présentation du Grand éphémère, qui fait découvrir au public la riche variété de festivals qui animent le Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Le ministère de la Culture et des Communications soutient l'événement grâce à une aide, déjà annoncée en 2023, de 800 000 $ sur 2 ans découlant du programme Aide aux projets pour le rayonnement de la culture québécoise, volet 1.

000 $ sur 2 ans découlant du programme Aide aux projets pour le rayonnement de la culture québécoise, volet 1. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Grand éphémère une somme de 60 000 $ provenant du programme d'aide à la Programmation spécifique.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Grand éphémère une somme de 60 000 $ provenant du programme d'aide à la Programmation spécifique. Le ministère du Tourisme lui accorde 300 000 $ grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

