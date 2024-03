Le Syndicat des Métallos accueille les travailleurs de l'Edmonton People In Need Shelter Society





Le Syndicat des Métallos est heureux d'accueillir plus de 100 travailleur.euse.s de l'Edmonton People In Need Shelter Society (EPINSS). Lors d'un scrutin qui s'est déroulé les 30 novembre et 1er décembre 2023, les travailleurs ont massivement voté en faveur de l'adhésion au Syndicat des Métallos.

« Nous voulions aider les travailleurs et travailleuses de l'Edmonton People In Need Shelter Society à s'exprimer d'une seule voix, non seulement pour eux, mais aussi pour apporter vigueur et viabilité à l'ensemble de l'entreprise », a déclaré Maria Ramos, une travailleuse de l'EPINSS.

« Nous avons un profond respect pour l'institution et ce qu'elle fait pour les habitants d'Edmonton et les communautés environnantes, et nous sommes fermement convaincus qu'une syndicalisation permettra de mieux prendre en charge les personnes dans le besoin », a ajouté Maria Ramos.

La voie vers l'adhésion syndicale a été semée d'embûches, car l'opposition manifestée par l'employeur a entraîné la mise sous scellés des bulletins de vote jusqu'à ce que la commission du trvail de l'Alberta ordonne le dépouillement des bulletins. Plus de 80 % des travailleur.euse.s ont voté en faveur de l'adhésion au syndicat.

« Nous sommes très heureux d'accueillir les travailleuses et travailleurs de l'Edmonton People In Need Shelter Society au sein de la famille des Métallos », a afirmé Scott Lunny, directeur des Métallos pour l'Ouest du Canada et les Territoires. « La décision d'adhérer à notre syndicat témoigne de l'engagement collectif des travailleuses et travailleurs à bâtir un milieu de travail juste et équitable où leur voix est entendue et respectée ».

« Il est clair que ces travailleuses et travailleurs sont extrêmement fiers de leur rôle au sein de la communauté et, pour répondre aux préoccupations de celle-ci, ells et ils sont déterminés à se syndiquer. En rejoignant le Syndicat des Métallos, ces travailleuses et travailleurs bâtissent un avenir meilleur non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les personnes et les familles qu'elles et ils assistent », a fait valoir Scott Lunny.

L'EPINSS, fondée en 1986, est une organisation communautaire qui s'efforce d'améliorer le bien-être et la qualité de vie des personnes de la communauté souffrant d'une maladie mentale chronique sévère et persistante. L'EPINSS dispose de 155 lits répartis sur trois sites dans la ville.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent de se joindre au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

22 mars 2024 à 15:10

