Québec octroie plus de 5,1 M$ à 53 organismes culturels dans le cadre du programme Mécénat Placements Culture





QUÉBEC, le 22 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de plus de 5,1 M$ à 53 organismes culturels afin de les soutenir dans le cadre du programme Mécénat Placements Culture pour l'exercice 2023-2024.

Ce programme vise à assurer l'autonomie et la sécurité financière des organismes à but non lucratif des domaines de la culture et des communications. Il a également pour objectif de stimuler la création de fonds permanents et d'encourager le développement et l'habitude de réaliser des collectes de fonds.

Citations

«?Depuis près de 20 ans, Mécénat Placements Culture soutient les organisations dans leur engagement à faire rayonner la culture et les accompagne dans leurs initiatives de financement. Avec l'aide financière annoncée aujourd'hui, ce sont 53 organismes qui pourront continuer d'accomplir pleinement leur vocation culturelle dans nos régions. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis très heureux de l'intérêt suscité par le programme Mécénat Placements culture qui donne aux organisations le soutien nécessaire pour qu'elles puissent accomplir pleinement leur mission. Je félicite les organismes sélectionnés pour leur engagement dans le rayonnement et le développement de leurs activités culturelles. J'encourage les citoyennes et les citoyens à les appuyer activement dans leurs efforts. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

Faits saillants

Le programme Mécénat Placements Culture a été créé en 2005.

La prochaine attribution de subventions, pour l'exercice financier 2024-2025, tiendra compte des demandes reçues entre le 1er décembre 2023 et le 30 novembre 2024.

Lien connexe

Programme Mécénat Placements Culture

22 mars 2024 à 13:27

