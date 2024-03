La Starlight Private Global Real Assets Trust annonce ses distributions trimestrielles pour 2024





Starlight Investments Capital LP (« Starlight Capital »), au nom de la Starlight Private Global Real Assets Trust (la « Fiducie »), annonce les distributions trimestrielles de 2024 pour la Fiducie.

Les porteurs de parts inscrits recevront des distributions « par part » selon le calendrier ci-dessous:

Starlight Private Global Real Assets Trust ? Distributions trimestrielles

Série A (SLC1103)

Taux de dividende Série F (SLC1203)

Taux de dividende Date

d'enregistrement Date de paiement 0,1523 $ 0,1546 $ 27 mars 24 28 mars 24 0,1523 $ 0,1546 $ 27 juin 24 28 juin 24 0,1523 $ 0,1546 $ 27 sept. 24 30 sept. 24 0,1523 $ 0,1546 $ 30 déc. 24 31 déc. 24

La composition fiscale des distributions de la fiducie est déterminée sur une base annuelle et ne sera disponible qu'après la fin de l'année fiscale de la fiducie.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. En général, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « planifie », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « prévu », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « pourraient » ou « seront » réalisés ou atteints. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les déclarations relatives à la réalisation de l'offre proposée.

Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à des risques et incertitudes inhérents qui peuvent être généraux ou spécifiques et qui donnent lieu à la possibilité que les attentes, prévisions, prédictions, projections ou conclusions ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses ne soient pas correctes et que les objectifs, buts stratégiques et priorités ne soient pas atteints. Des facteurs de risque connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté du Fonds, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La fiducie ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, sauf en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Au sujet de la Starlight Private Global Real Assets Trust

L'objectif de placement de la Starlight Private Global Real Assets Trust est de fournir aux porteurs de parts des distributions stables en espèces et une appréciation du capital à long terme par l'exposition à des actifs immobiliers de qualité institutionnelle dans les secteurs mondiaux de l'immobilier et des infrastructures.

Au sujet de Starlight Capital et de Starlight Investments

Starlight Capital est une société canadienne indépendante de gestion d'actifs qui gère plus d'un milliard $ d'actifs. Nous gérons des investissements privés et publics diversifiés à l'échelle mondiale et nord-américaine dans des catégories d'actifs traditionnelles et alternatives, y compris l'immobilier, l'infrastructure et le capital-investissement. Notre objectif est d'offrir aux investisseurs un rendement total ajusté au risque supérieur grâce à une méthode d'investissement rigoureuse de placements ciblés axés sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight Investments est un chef de file mondial de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs, avec plus de 360 employés et 28 milliards $ d'actifs sous gestion. Cette société privée est propriétaire, développeur et gestionnaire d'actifs de plus de 66 000 appartements multi-résidentiels et de plus de 7 millions de pieds carrés d'espace commercial. Pour en savoir plus, consultez le site www.starlightcapital.com ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn.

