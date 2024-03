AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de la ministre Martine Biron au Conseil des relations internationales de Montréal





QUÉBEC, le 22 mars 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, convie les représentantes et représentants des médias à sa conférence La place du Québec dans un monde en plein changement, présentée au Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM).

La ministre fera des annonces et sera disponible pour répondre aux questions des journalistes.

Date : Vendredi 22 mars 2024 Heure : 11 h 30 Lieu : Centre Sheraton Montréal

1201, boulevard René Lévesque Ouest

Montréal H3B 2L7

Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister à la conférence doivent obligatoirement s'inscrire auprès de Gustavo Serra à [email protected].

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

22 mars 2024 à 11:06

