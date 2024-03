L'Empire State Building annonce un événement sous le thème de Star Wars avec un spectacle de lumières, des expériences interactives, la venue d'une célébrité et plus encore





L'Empire State Building (ESB), en collaboration avec Disney Consumer Products et Lucasfilm, annonce aujourd'hui un événement sous le thème de Star Wars tm qui propose aux fans se trouvant à New York un spectacle de lumières, des expériences immersives pour les visiteurs, des apparitions de personnages et la participation de l'acteur Hayden Christensen lors de la cérémonie d'illumination. Les fans qui visiteront l'ESB ce mois-ci pourront prendre des photos dans la galaxie Star Wars, avec en plus tout un éventail de nouveaux produits Star Wars, jusqu'au 29 avril.

« Nous sommes très heureux de rassembler les fans de Star Wars à New York et dans le monde entier avec ce voyage épique dans une galaxie très lointaine... », déclare Jean-Yves Ghazi, président de l'Observatoire de l'Empire State Building. « Cette collaboration inédite au « gratte-ciel le plus célèbre du monde » permet aux fans de rencontrer les méchants les plus emblématiques de la culture pop avec une approche new-yorkaise authentique. »

Star Wars en lumières

Hier soir, un spectacle de lumière dynamique mettant en vedette les scènes préférées des méchants de la saga Star Wars a illuminé la façade sud du bâtiment à intervalles réguliers de 20 heures à 23 heures. Le montage a été synchronisé sur l'incontournable « The Imperial March (Darth Vader's Theme) » et a été diffusé en direct sur la station de radio Z100 New York d'iHeartRadio et sur l'application iHeartRadio. Hayden Christensen, l'acteur de

Star Wars s'est rendu à l'Empire State Building plus tôt ce matin pour une visite de l'Observatoire et appuyer sur l'interrupteur cérémoniel en amont du spectacle de lumières.

Entrez dans les scènes culte

Les fenêtres de l'emblématique Fifth Avenue Lobby de l'Empire State Building sont désormais habillées aux couleurs de Star Wars pour dépeindre des scènes avec Dark Vador, Darth Maul et les stormtroopers, avec toute une gamme de produits Star Wars, en collaboration avec Disney Consumer Products et Lucasfilm. L'expo durera jusqu'au 29 avril.

Au pied du bâtiment, les visiteurs peuvent également rejoindre Hasbro et Amazon pour une expérience Star Wars les 21 et 22 mars de 13h00 à 21h00 et le 23 mars de 10h00 à 20h00. L'expérience met à l'honneur les méchants de la galaxie Star Wars et propose des possibilités de photos avec des personnages costumés, notamment Dark Vador et les stormtroopers ? ainsi que des décors recréant des scènes emblématiques et des lieux inspirés des films comme la scène du couloir de Rogue One: A Star Wars Story, le Destroyer Stellaire, et le trône de l'Empereur Palpatine. Les visiteurs peuvent également poser dans l'emballage en blister d'une figurine vintage Star Wars. De plus, les visiteurs peuvent découvrir les derniers casques Hasbro Black Series ou fendre l'air avec les sabres laser de collection FX Elite ou Kyber Core Lightsabertm pour adultes et enfants.

Pour fêter les 25 ans de la collaboration LEGO® Star Wars tm, l'Empire State Building propose des reproductions de haute qualité et en taille réelle des méchants de Star Wars, comme Dark Vador et Darth Maul, au 80e étage. Les fans peuvent également prendre la pose dans un cadre en LEGO ® Star Wars tm 3D avec Luke Skywalker et d'autres personnages culte de la série télévisée. Cette expo exclusive LEGO® Star Wars tm dans l'Observatoire durera jusqu'au 29 avril.

Une fois arrivés à l'Observatoire du 86e étage, les fans peuvent poser pour une photo avec une figurine POP! Dark Vador grandeur nature de Funko avec les vues imprenables offertes par l'ESB sur New York, jusqu'au 29 avril. Les 21 et 22 mars de 10h00 à 13h00, Dairy Farmers of America offrira aux invités des échantillons de son nouveau TruMoo Star Wars Blue Milk, inspiré par le lait bleu qui a fait sa première apparition dans Star Wars: Un nouvel espoir.

« L'Empire contre-attaque »

L'Observatoire de l'Empire State Building proposera une projection de Star Wars: L'Empire contre-attaque au 80e étage le 22 mars. Les fans qui achètent des billets pour la soirée cinéma exclusive recevront des boissons et des collations gratuites et un accès aux observatoires du 86e et du 102e étages. Vous pouvez acheter vos entrées ici.

L'Observatoire de l'Empire State Building a récemment bénéficié d'une rénovation de 165 millions de dollars comprenant une entrée dédiée aux visiteurs, un musée immersif avec neuf galeries, de tout nouveaux uniformes sur mesure et un nouvel observatoire au 102e étage avec des vues à couper le souffle. Entièrement repensée, l'Observatory Experience a été votée attraction n°1 aux États-Unis dans le Travelers' Choice Awards: Best of the Best de Tripadvisor pour la seconde année consécutive.

Envoyez CONNECT au 274-16 pour recevoir des informations en temps réel sur les illuminations de l'Empire State Building.

Pour des photos et vidéos haute résolution, cliquez ici. De plus amples renseignements à propos de l'Empire State Building sont disponibles en ligne.

Lucasfilm, le logo Lucasfilm, STAR WARS et les propriétés connexes sont des marques commerciales et/ou des droits d'auteur, aux États-Unis et dans d'autres pays, de Lucasfilm Ltd. et/ou de ses filiales. © & TM Lucasfilm Ltd.

À propos de l'Empire State Building

The Empire State Building, le « gratte-ciel le plus célèbre du monde » appartient à Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT : NYSE), et s'élève à 1 454 pieds (443 m) au-dessus du centre de Manhattan, du sol à l'antenne. La refondation de l'expérience Observatoire de l'Empire State Building, d'un montant de 165 millions de dollars, crée une toute nouvelle expérience avec une entrée réservée aux visiteurs, un musée interactif composé de neuf galeries et un observatoire au nouveau design au 102e étage avec des fenêtres allant du sol au plafond. Le trajet vers le célèbre observatoire du 86e étage, le seul qui soit à 360º, en plein air avec un panorama sur New York et les environs, guide les visiteurs tout au long de leur expérience de la ville de New York et couvre absolument tout, de l'histoire emblématique du bâtiment à sa place actuelle dans la culture populaire. L'expérience Observatoire de l'Empire State Building accueille des millions de visiteurs chaque année et a été déclaré « gratte-ciel préféré des Américains » par l'American Institute of Architects, destination de voyage la plus populaire au monde par Uber, attraction numéro 1 aux États-Unis dans le Travelers' Choice Awards: Best of the Best de Tripadvisor pour la seconde année consécutive, et la première attraction de la ville de New York dans l'Ultimate Travel List de Lonely Planet.

Depuis 2011, le gratte-ciel est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages abritent une vaste gamme de locataires de bureaux tels que LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des commerces tels que STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour obtenir de plus amples informations et des billets pour l'expérience Observatoire, rendez-vous sur le site esbnyc.com ou suivez le gratte-ciel sur Facebook , X (ex-Twitter) , Instagram , Weibo , YouTube , ou TikTok. .

Source : Empire State Realty Trust

Catégorie : Observatoire

22 mars 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :