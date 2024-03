Près de 430 000 $ pour la formation dans le secteur forestier





NORMANDIN, QC, le 22 mars 2024 /CNW/ - La députée de Roberval, Nancy Guillemette, annonce, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, un investissement de 428 823 $ pour la formation de mécaniciennes et mécaniciens, dans le secteur de la transformation du bois et de la fabrication du papier, pour répondre à des besoins d'entreprises de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Alternance travail-études

La formation en mécanique et entretien d'équipement offerte, créée sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques, compte un total de 800 heures de formation. Celle-ci se déroulera sous forme d'alternance travail-études, à raison de 480 heures en classe et de 320 heures de stage rémunéré en entreprise. Principalement axée sur l'apprentissage de la mécanique industrielle, la formation comprend également un bloc consacré à la compréhension des procédés de transformation du bois.

Une formation sur mesure dès maintenant

Dans le cadre de cette formation en cohorte, le Centre de services scolaires du Pays-des-Bleuets, par l'entremise de son Service aux entreprises, offrira une formation à 16 travailleuses et travailleurs provenant de sept entreprises de la région, soit Sciages GP, PFR, Scierie Opiticiwan, JAMEC, Société en commandite Scierie Tackipotcikan, Wemotaci et Affûtage NJR.

Rappelons qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont 274 entreprises qui font appel à des mécaniciens et mécaniciennes de chantier et à des mécaniciens industriels et mécaniciennes industrielles. La formation offerte répond donc à des besoins concrets. Le Comité sectoriel de main-d'oeuvre du bois, Formabois, a collaboré à l'identification des besoins de formation et assurera le déroulement de cette formation à titre de promoteur du projet.

Citations

« Je suis très heureuse d'annoncer cet investissement de près de 430 000 $ pour la formation de la relève dans un secteur névralgique de notre région! Le secteur forestier a besoin de travailleuses et travailleurs qualifiés pour continuer à jouer son rôle de premier plan dans l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean et pour assurer sa productivité et sa compétitivité. Je remercie particulièrement le Centre de services scolaires du Pays-des-Bleuets pour avoir mis sur pied cette formation à Normandin! »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« La formation est au coeur des efforts que déploie notre gouvernement en matière d'emploi, et c'est le cas également pour des secteurs d'activité ancrés dans l'histoire du Québec, alors qu'ils doivent évoluer pour relever les défis de demain. Je suis heureuse que nous puissions soutenir ces entreprises en nous assurant d'avoir des travailleurs encore plus qualifiés. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je me réjouis de voir la collaboration qui existe entre les divers partenaires et entreprises de la région qui ont mis sur pied ce projet. Je suis convaincue qu'il engendrera des retombées significatives pour l'industrie forestière en contribuant à répondre aux défis de main-d'oeuvre qui interpellent la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout comme l'ensemble du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'annonce d'aujourd'hui est une preuve additionnelle que le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets est un partenaire de premier plan pour le développement économique du milieu. Cette formation de 800 heures est offerte sous forme d'alternance travail-études, à raison de 480 heures de théorie et de 320 heures en milieu de travail. Jusqu'à maintenant, 124 travailleurs ont été formés dans 10 cohortes, et la 11e cohorte, comptant 16 personnes, a démarré le 11 mars dernier. Nous sommes fiers que l'expertise du SAE soit reconnue et mise en valeur à plus grande échelle et nous souhaitons également remercier notre partenaire, Formabois. »

Patrice Boivin, directeur général du Centre de services scolaires du Pays-des-Bleuets

« Pour ce qui est des travailleurs, le programme de formation en mécanique et entretien de scierie améliore leurs qualifications et leur permettra de progresser au sein de l'entreprise. Cette formation contribue à améliorer également les compétences et la compétitivité des entreprises du secteur. Le succès du projet est le résultat de la grande disponibilité et de la passion des partenaires de l'industrie.?»

Réjean St-Arnaud, directeur général de Formabois, Comité sectoriel de main-d'oeuvre du bois

Faits saillants

Il est à noter que Formabois bénéficie en outre d'une somme de 428 823 $ pour la formation de travailleurs dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Le Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail permet au personnel des entreprises participantes de suivre un programme d'études tout en étant en emploi.

Le Programme vise à soutenir principalement les secteurs qui ont besoin de main-d'oeuvre, en leur permettant de former des membres de leur personnel qui n'ont pas toutes les compétences requises pour effectuer un travail, qu'il s'agisse de personnes nouvellement employées ou venant d'obtenir une promotion.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

Facebook : facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

Twitter : twitter.com/messqc

LinkedIn : linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

22 mars 2024 à 10:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :