RBC est reconnue par Celent pour son leadership mondial en matière d'intégration numérique des clients





Le prix qui lui a été accordé souligne l'excellence de RBC en matière d'établissement numérique de relations bancaires avec ses clients

TORONTO, le 22 mars 2024 /CNW/ - Pour la deuxième fois en quatre ans, RBC a reçu le prix de la banque modèle Celent dans la catégorie Intégration numérique, démontrant ainsi son leadership continu dans l'expérience d'ouverture de compte harmonieuse pour ses clients. Où qu'ils soient, les clients peuvent commencer, rapidement, facilement et en toute sécurité, à effectuer des opérations bancaires avec RBC par le mode de prestation de leur choix, que ce soit en succursale, ou au moyen des services bancaires mobiles ou en ligne, ou d'un rendez-vous téléphonique avec un conseiller.

Les prix annuels de banque modèle Celent soulignent les meilleures pratiques d'utilisation de la technologie dans différents domaines essentiels à la réussite du secteur bancaire, selon trois critères de base :

les avantages commerciaux démontrables des initiatives en fonction ;

le niveau d'innovation par rapport au secteur ; et

; et l'excellence technologique ou de la mise en oeuvre.

« Pour gagner la confiance et le respect de nos clients, il nous faut dès le premier jour jeter les bases d'une expérience client exceptionnelle, a déclaré Peter Tilton, premier vice-président, Numérique, RBC. En offrant aux clients la possibilité d'ouvrir un compte au moyen de nos modes libre-service ou à l'aide d'un conseiller, nous leur permettons de décider où, quand et comment ils souhaitent commencer leur relation avec RBC. De plus, nous avons réuni le meilleur des expériences numériques et en personne afin que nos clients puissent facilement passer d'une interaction numérique à une interaction personnelle, selon leur préférence. Nous sommes fiers d'être de nouveau reconnus par Celent pour notre leadership mondial en matière d'intégration des clients. »

Le processus d'ouverture de compte de RBC a été conçu en fonction du client. Qu'un client opte pour les modes de prestation numériques ou en personne de RBC, il lui est possible de personnaliser son expérience et d'accéder à la fois aux outils libre-service et au soutien d'un conseiller. Lors de leur première interaction avec RBC, au cours de la même session, les clients peuvent également ouvrir un compte de carte de crédit ou un compte d'épargne, par exemple.

RBC a remporté pour la première fois le prix de la banque modèle Celent dans la catégorie Intégration numérique en 2021, pour la rapidité avec laquelle elle est devenue la première grande banque au Canada à offrir l'ouverture de compte à distance et des solutions de vérification de l'identité aux particuliers et aux entreprises.

RBC a également remporté en 2020 le prix de la banque modèle de l'année Celent pour son engagement auprès de la clientèle, son expérience client exceptionnelle et le développement de la littératie numérique de ses employés.

En 2019, RBC a reçu un prix de la banque modèle Celent pour sa stratégie relative aux interfaces de programmation d'applications.

En 2018, RBC a remporté des prix de la banque modèle Celent pour Perspectives NOMI et TrouvÉpargne NOMI dans la catégorie de l'expérience des services financiers aux particuliers et pour sa stratégie visant l'amélioration des connaissances de ses employés en matière de services numériques dans la catégorie visant la productivité des employés.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 94 000+ employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir?faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 17 millions de clients au Canada, aux États?Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social.

À propos de Celent

Celent est un cabinet de recherche et de conseil qui se consacre à aider les institutions financières à élaborer des stratégies commerciales et technologiques complètes. Celent publie des rapports qui font état des tendances et des meilleures pratiques en matière de technologie des services financiers et mène des missions de consultation auprès des institutions financières qui cherchent à utiliser cette technologie pour améliorer leurs processus opérationnels existants ou lancer de nouvelles stratégies commerciales. Forte d'une équipe d'analystes chevronnés possédant une expérience à l'échelle internationale, Celent est en mesure d'offrir des conseils stratégiques et des renseignements sur le marché mondial. Celent est membre de Oliver Wyman Group, une filiale entièrement détenue par Marsh & McLennan Companies [MMC à la bourse de New York].

22 mars 2024 à 10:02

