Avis aux médias - Consultation publique sur le projet de Politique de la vie nocturne





Disponibilité médiatique de la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne

MONTRÉAL, le 22 mars 2024 /CNW/ - La responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au sein du comité exécutif, Ericka Alneus, sera disponible pour répondre aux questions des membres des médias au terme des séances d'audition des opinions menées par la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation dans le cadre de la consultation publique sur le projet de Politique de la vie nocturne montréalaise. La mêlée de presse aura lieu le vendredi 22 mars 2024, à 13 h.

Date : Le vendredi 22 mars 2024



Heure : 13 h



Lieu : Hôtel de ville de Montréal (édifice Lucien-Saulnier)

Hall d'honneur

155, rue Notre-Dame Est

Les journalistes qui souhaitent participer à la mêlée de presse doivent confirmer leur présence à l'adresse [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

22 mars 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :