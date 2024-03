Lancement des opérations de Dexerials Photonics Solutions Corporation en tant que société intégrée leader sur le secteur de la photonique





Dexerials Corporation, (TOKYO : 4980) (siège : Shimotsuke-shi, Tochigi, directeur délégué et président : Yoshihisa Shinya, ci-après « Dexerials », qui fournit des technologies, des matériaux et des dispositifs de pointe pour smartphones, voitures et autres produits, annonce que le nom de la société intégrée qui sera créée sous la direction de Dexerials Precision Components Corporation (siège : Tome-shi, Miyagi, ci-après « DXPC ») et Kyoto Semiconductor Co., Ltd. (siège : Shimotsuke-shi, Tochigi, ci-après « Kyoto Semiconductor ») a été décidé pour être Dexerials Photonics Solutions Corporation (ci-après « DXPS »), filiale consolidée de Dexerials au Japon, et que DXPS commencera ses activités le 1er avril 2024. Conformément au communiqué de presse de Dexerials du 31 juillet 2023, intitulé Avis concernant le lancement d'une société intégrée pour diriger la croissance dans le domaine de la photonique, les préparatifs en vue du lancement de la société intégrée entre DXPC et Kyoto Semiconductor ont été effectués.

Le profil de DXPS est le suivant.

Profil de la société intégrée

Nom de l'entreprise Dexerials Photonics Solutions Corporation Siège social Shimotsuke-shi, Tochigi Bureaux Eniwa Operation, Kamisunagawa Operation et Tome Operation Date de début de l'activité April 1, 2024 Capital social 100 millions de yens Représentation (prévue) Kazuya Hayashibe, directeur délégué et président Secteur d'activité Développement, production et gestion de la production de semi-conducteurs optiques, de dispositifs optiques et de dispositifs à semi-conducteurs-composites (produits photoniques)

Dexerials Group soutiendra DXPS dans le développement et la fourniture de solutions essentielles à l'évolution des technologies dans le domaine de la photonique, visant à renforcer son efficience au quotidien. Le Groupe contribuera ainsi à construire une société durable, tout en visant à générer une croissance continue et une plus grande valeur pour l'entreprise.

DXPS développera et fabriquera** des microdispositifs et des dispositifs à semiconducteurs optiques qui ont été exploités par DXPC et Kyoto Semiconductor. Dexerials les vendra à ses clients sous forme de produits photoniques.

Dexerials et Kyoto Semiconductor participeront en tant qu'exposants au salon OFC 2024 qui aura lieu au San Diego Convention Center à San Diego (États-Unis) du mardi 26 au jeudi 28 mars. Nous invitons cordialement les visiteurs de l'exposition à rencontrer notre équipe au stand de l'entreprise.

Commentaire de Kazuya Hayashibe, directeur délégué et président (prévu), DXPS

Le Groupe Dexerials combine efficacement les technologies avec les connaissances de ses ressources humaines pour proposer des matériaux et des solutions indispensables à l'électronique et à l'automobile, dans l'optique de les relier à l'évolution des technologies numériques.

À l'avenir, l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IdO), la communication de prochaine génération et d'autres nouvelles technologies auront de plus en plus de possibilités de jouer un rôle important dans le renforcement de la résolution des problèmes sociaux. Nous prévoyons donc que les semiconducteurs optiques et les solutions photoniques qui les soutiennent auront également un rôle plus important à jouer.

DXPS dirigera la croissance de l'activité du Groupe Dexerials dans le domaine de la photonique. Il combinera les technologies de semiconducteurs optiques conçues par Kyoto Semiconductor, l'un de ses prédécesseurs, avec les technologies du Groupe Dexerials de contrôle de la lumière et de l'électricité pour créer des solutions photoniques inédites et aider à résoudre les problèmes sociaux. Forte de cette dimension vocationnelle, la société se lancera dans sa mission avec une détermination inébranlable.

Dexerials et Kyoto Semiconductor présenteront leurs produits et la société intégrée, DXPS, sur leur stand au salon OFC 2024 qui débutera le 26 mars à San Diego (États-Unis). Nous invitons cordialement les visiteurs de l'exposition à rencontrer notre équipe au stand de l'entreprise. Nous nous réjouissons à l'idée de vous rencontrer à San Diego.

Modification de la structure des ventes après le lancement de DXPS

Veuillez consulter le diagramme.

(Notes) * DXPC, Kyoto Semiconductor et DXPS sont des filiales détenues en exclusivité par Dexerials Corporation. ** Après le lancement de DXPS, OSDC continuera à fabriquer des microdispositifs sous contrat. *** Les produits photoniques correspondent aux produits qui ont été gérés par DXPC et Kyoto Semiconductor.

Participation à l'exposition OFC 2024 à San Diego, États-Unis

OFC 2024 Exhibition

Date : du mardi 26 au jeudi 28 mars 2024

Lieu : San Diego Convention Center (San Diego, États-Unis)

Stand numéro : 3814

Site web officiel : https://www.ofcconference.org/en-us/home/

Produits présentés

1. Semiconducteur optique

2. Lame à retard inorganique

3. Adhésif de précision intelligent

4. Film conducteur anisotrope (ACF)

À propos de Dexerials Corporation https://www.dexerials.jp/en/

Dexerials Corporation est un fabricant de matériaux fonctionnels pour une utilisation dans les smartphones, les voitures et d'autres domaines en harmonie avec sa vision d'entreprise : créer une valeur sans précédent pour une innovation inégalée. À l'échelle mondiale, Dexerials Corporation fabrique et commercialise du film conducteur anisotrope (ACF), de la résine élastique optique (SVR), du film antireflet, des fusibles montés en surface, des adhésifs industriels, des bandes simple et double face, ainsi que des pièces électroniques, des matériaux de jonction, des matériaux optiques et de nombreux autres matériaux.

