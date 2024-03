Huion célèbre son 13e anniversaire en rendant hommage à l'art





NEW YORK, le 22 mars 2024 /CNW/ - Huion, chef de file mondial de l'innovation numérique, célèbre son 13e anniversaire sur toutes ses plateformes en ligne en mars.

Huion a été fondée en 2011 dans le but de s'attaquer au choix limité de marques dans l'industrie, à l'absence de caractéristiques des tablettes à stylet et aux prix prohibitifs. Depuis les premiers produits favoris des débutants, comme les tablettes à stylet Inspiroy 420 et H420, jusqu'aux écrans à stylet de nouvelle génération Kamvas Pro 19 et Kamvas Pro 27 conçus pour les professionnels, Huion s'est démarqué dans le secteur de l'encre numérique avec sa gamme variée.

L'art perdure

Le thème de l'anniversaire est inspiré de la question : l'art sera-t-il laissé pour compte à mesure que la technologie progresse? Huion est d'avis que les techniciens évoluent. Et que l'art perdure.

Les formes d'art peuvent évoluer parallèlement au progrès technologique, mais nous croyons fermement que les idées et les talents des artistes seront toujours intemporels, peu importe la façon dont les médias changent, le changement d'équipement ou les améliorations des techniques. Et nous appuierons toujours la naissance et la présentation ultime de chaque inspiration originale.

Présentation des nouveaux écrans à stylet Kamvas

Le lancement des modèles Kamvas Pro 19 et de Kamvas Pro 27 est conçu pour combler le vide sur le plan des écrans à stylet de 19 po et de 27 po sur le marché; ils offrent aux artistes des options de tailles différentes qui s'adaptent à leur espace de travail, permettant de créer des oeuvres dans un environnement confortable et immersif.

Participez au carnaval

Huion invite les amateurs d'art, les étudiants en art, les concepteurs et les artistes à se joindre aux célébrations entourant l'anniversaire, qui comprennent des concours de dessin, des cadeaux et des promotions.

Par exemple, le concours de dessin Journey of 13 a été lancé au sein de sa communauté en ligne. Les artistes peuvent participer en partageant leur croissance artistique et les défis qu'ils ont dû relever au cours des dernières années, pour courir la chance de gagner des prix, y compris le modèle Kamvas Pro 13 (2.5K). Pour en savoir plus sur d'autres activités d'anniversaire, suivez Huion sur les réseaux sociaux.

Profitez des rabais de la « Salebration »

Si vous souhaitez améliorer vos outils de création, c'est votre chance. Découvrez la vente d'anniversaire exclusive de Huion sur le magasin en ligne officiel de Huion, store.huion.com.

Au cours de cet événement d'une durée limitée, les consommateurs peuvent bénéficier de rabais allant jusqu'à 35 % sur certains produits, ce qui leur permet d'obtenir de l'équipement de qualité supérieure au meilleur prix.

Engagement

Au cours de la prochaine année, Huion continuera d'accorder la priorité à la recherche et au développement axés sur l'utilisateur afin d'offrir les outils de création les plus rentables et productifs pour concrétiser les idées novatrices.

