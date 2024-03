GoChengdu: Paris accueille les "Pandas Géants" et invite avec enthousiasme les touristes français à se promener au détour des rues de Chengdu, en Chine.





Nous célébrons cette année le 60e anniversaire de la mise en place des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Dans le cadre d'une activité commémorative cruciale du Centre culturel Chine-Paris et également de l'événement d'ouverture de la collaboration ministérielle et régionale annuelle, la Conférence Spéciale de Promotion des Voyages orientés vers la Culture de Chengdu (Paris) et l'Exposition Culturelle et Artistique sur le thème "Les Pandas Géants Arrivent" se sont déroulées avec succès à Paris, le 20 mars dernier. Hongge Liu, directeur du Centre culturel Chine Paris, Christian MANTEI, Président de l'Agence de Développement Touristique de France, et Wei Qiu, Vice-ministre du Département de la Publicité du Comité du Parti Municipal de Chengdu et Secrétaire du Groupe des Membres Dirigeants du Parti du Bureau Municipal de la Culture, de la Radiodiffusion et du Tourisme de Chengdu, étaient présents et ont prononcé des discours. Des invités de renom et des journalistes du tourisme, des médias et des secteurs culturels et créatifs de Paris ont assisté à l'événement.

Pour accélérer le développement du tourisme entrant et puiser vigoureusement dans le marché touristique européen, la ville de Chengdu a fait venir en Europe une exposition culturelle et artistique sur le thème du panda géant, à l'occasion d'une campagne de promotion des voyages axée sur la culture. "Nous invitons sincèrement nos amis français à se balader dans les rues de Chengdu et à découvrir par eux-mêmes le charme unique de 'Park City Sous les Montagnes Enneigées et de Happy Chengdu au Milieu des Feux d'Artifice' !" Dans son discours, Wei Qiu a précisé que Chengdu est une ville verte et écologique, une célèbre ville historique et culturelle, et une ville contemporaine du bonheur. Nous nous réjouissons sincèrement de voir Chengdu et Paris intensifier leur collaboration en matière de voyages culturels, favoriser les échanges et l'apprentissage réciproque des civilisations tout en profitant chacune de sa propre beauté et en acceptant la beauté créée par les autres, afin de parvenir à une grande beauté harmonieuse, de manière à fournir une force culturelle durable et solide pour la construction d'une communauté à l'avenir commun pour l'humanité".

"Chengdu, une ville aux paysages magnifiques, est tout simplement ouverte par le neuvième ciel, des milliers de foyers sont aussi beaux qu'une peinture. Chengdu, célèbre cité historique et culturelle, a toujours été une plaque tournante pour les échanges entre Chinois et étrangers depuis l'Antiquité. Fleuron de la Route de la Soie du Sud-Ouest, elle est aujourd'hui l'une des villes les plus dynamiques et les plus heureuses de Chine. Cette année et l'année prochaine, Chengdu inaugurera également l'Exposition Horticole Internationale et les Jeux Mondiaux, sous l'oeil attentif de millions de personnes qui se succèderont". Par une narration passionnée, le Responsable de la Recommandation Internationale du Tourisme de Chengdu a remis aux participants un rouleau de photos illustrant le charme vert, humaniste, dynamique et ouvert de Chengdu comme la ville natale du trésor national de la Chine, le panda géant, et comme une métropole moderne et internationale.

À l'occasion de cette session d'échange, les représentants du gouvernement et de la société civile ont poursuivi les discussions sur comment renforcer la collaboration en ce qui concerne les voyages axés sur la culture, comment envisager de nouveaux modèles de développement intégrés de la culture et du tourisme, et comment unir leurs efforts pour créer une ville destination touristique mondiale, entre autres sujets. Des représentants des deux parties ont décidé de continuer à renforcer la coopération en termes de partage des ressources touristiques, d'échange et de promotion de la culture, et de mise en valeur des itinéraires de voyage, de manière à créer des produits et des projets touristiques plus attractifs et à proposer des expériences de voyage de meilleure qualité et plus pratiques aux citoyens et aux visiteurs des deux villes. Un grand nombre de responsables d'entreprises touristiques et de représentants des médias impliqués dans les activités de promotion et d'échange ont manifesté leur volonté de participer activement à la coopération touristique entre Chengdu et Paris et de promouvoir conjointement le développement de voyages à vocation culturelle dans les deux villes.

Pendant cette conférence de promotion, l'exposition d'art "Les Pandas Géants Arrivent ", bien planifiée et organisée sur le thème " Il N'y a Pas Que Des Pandas Géants à Chengdu ", a dévoilé des photographies de pandas géants réalisées par Mengqi Zhou, un photographe de pandas géants bien connu, ainsi que des tableaux chinois, des broderies du Sichuan, et des produits culturels et créatifs exquis sur le thème des pandas géants. Christian MANTEI, Président de l'Agence Française de Développement Touristique, a souligné que cette conférence de promotion et l'exposition sur les pandas géants ont contribué à renforcer la compréhension mutuelle entre Chengdu et Paris sur le plan de la culture touristique. Les pandas géants et le charme humaniste particulier de Chengdu séduiront un plus grand nombre de touristes français pour des visites et des excursions.

22 mars 2024 à 01:35

