Innergex fait le point sur son régime de réinvestissement de dividendes

LONGUEUIL, QC, le 21 mars 2024 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») fournit aujourd'hui une mise à jour sur son régime de réinvestissement de dividendes (le « Régime »).

En vertu du Régime, Innergex a la discrétion d'acheter les actions ordinaires supplémentaires sur le marché libre ou de les émettre à partir de la trésorerie. Pour le dividende du 15 avril 2024 et pour les dividendes futurs déclarés jusqu'à nouvel ordre, Innergex a décidé d'acheter des actions ordinaires sur le marché secondaire au prix moyen (excluant toute commission de courtage, tout frais et toute charge de service) par action ordinaire payé par l'agent pour toutes les actions ordinaires acquises à l'égard d'une période d'investissement étant le prix d'achat sur le marché (tel que défini dans le Régime).

Innergex croit en un monde dans lequel de l'e?nergie renouvelable abondante favorise des communaute?s plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans, ce qui lui a valu d'être reconnue comme la meilleure entreprise responsable au Canada en 2023 par Corporate Knights. À titre de producteur inde?pendant d'e?nergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'e?nergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 87 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installe?e nette de 3 600 MW (puissance installée brute de 4 234 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 409 MWh, dont 41centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 9 parcs solaires et 2 installations de stockage d'énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 10 projets en de?veloppement d'une puissance installe?e nette totale de 728 MW (puissance installée brute de 826 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 295 MWh, dont 4 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à diffe?rents stades de de?veloppement d'une puissance installe?e brute totale de 10 071 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants et de présenter un attrayant rendement sur le capital investi ajusté en fonction du risque.

