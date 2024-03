PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 22 AU 25 MARS - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER





MONTRÉAL, le 21 mars 2024 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur l'autoroute 15 (Décarie) et dans les échangeurs Décarie et Turcot. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

AUTOROUTE 15 (DÉCARIE)

Direction sud

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-15 sud entre l'échangeur Décarie et l'entrée de la rue Jean-Talon

Fermetures par défaut dans l'échangeur Décarie

La bretelle menant de l'A-40 ouest à l'A-15 sud (sortie 66-S)



Détour : via la sortie 60 pour A-13 sud (et sortie 3-O en direction de l'aéroport) et A-20 est.

En direction boulevard Décarie sud : via la sortie 64 (boulevard Cavendish) et chemin de la Côte-de-Liesse Est.

À noter : boulevard Décarie sud, fermé pour deux nuits (voir détails plus bas).

La bretelle menant de l'A-40 est à l'A-15 sud (sortie 66-S)



Détour : via la sortie 68 (rue Stinson), demi-tour à rue Stinson (chemin de Dunkirk pour les camions), voie de desserte A-40 ouest jusqu'au rond-point Côte-de-Liesse, A-520 ouest, sortie 4 pour A-13 sud et A-20 est.

Facultatif : en amont , via la sortie 60 pour A-13 sud ou la sortie 65 pour A-520 ouest.

En direction boulevard Décarie sud : suivre détour principal et sur la voie de desserte A-40 ouest, demi-tour au chemin Devonshire.

À noter : boulevard Décarie sud, fermé pour deux nuits (voir détails plus bas).

La bretelle menant de la R-117 sud (boulevard Marcel-Laurin) à l'A-15 sud



Détour : suivre celui de la bretelle A-40 est.

Facultatif : via la bretelle pour voie de desserte A-40 ouest et demi-tour au chemin Devonshire. En provenance du boulevard Décarie sud (au nord de l'échangeur), via rue Dion et avenue Sainte-Croix.

Fermetures par défaut pour l'A-15

L'entrée du chemin de la Côte-de-Liesse Est / boulevard Décarie (hauteur avenue Royalmount) La sortie 69 ( rue Jean-Talon )



Fermetures par défaut pour l'A-40

Direction ouest, l'entrée de la rue Stinson et la sortie 65 ( A-520 ouest, rond-point Côte-de-Liesse ) Direction est, l'entrée du chemin de la Côte-de-Liesse Est (hauteur avenue Sainte-Croix )



Fermeture réseau municipal

La rue de la Savane, au-dessus de l'autoroute



Détour : via boulevard Décarie nord, chemin de la Côte-de-Liesse Est, demi-tour au tournebride avant chemin Lucerne / avenue Sainte-Croix, chemin de la Côte-de-Liesse Ouest et chemin Devonshire.

Direction nord

Vendredi et samedi, de 23 h 59 à 6 h le lendemain

Fermeture complète de l'A-15 nord entre les échangeurs Turcot et Décarie

Fermetures par défaut dans l'échangeur Turcot

Les bretelles menant de l'A-20 est, de l'A-15 nord et de la R-136 ouest à l'A-15 nord



Détours : en provenance de

A-15 nord : via la bretelle pour A-20 ouest, sortie 60 pour A-13 nord et sortie 3-E pour A-520 est. En direction du boulevard Décarie nord et du CUSM : sur l'A-20 ouest, via la sortie 65 (boulevard Angrignon) et R-138 est / rue Saint-Jacques.

A-20 est : via la bretelle pour A-15 sud, demi-tour à la sortie 62 (boulevard De La Vérendrye) et suivre le détour précédent.

R-136 ouest : via A-20 ouest et suivre les détours précédents

L'entrée de la rue Saint-Jacques



Détours : via avenue Girouard, chemin Upper-Lachine, chemin Crowley, boulevard Décarie nord, rue Sherbrooke ouest, rue Girouard nord, chemin de la Côte-Saint-Luc, boulevard Décarie nord et rue Bougainville / chemin Manella.

BOULEVARD DÉCARIE

Vendredi et samedi, de 23 h 59 à 6 h le lendemain

Fermeture complète du boulevard Décarie sud entre le chemin de la Côte-de-Liesse Est (au niveau de l'échangeur) et l'entrée de la rue Jean-Talon

Détours : continuer chemin de la Côte-de-Liesse Est, boulevard de l'Acadie et rue Jean-Talon Ouest.

PONT LAVIOLETTE / AUTOROUTE 55

De vendredi 20 h à samedi 11 h

Et de samedi 18 h à lundi 6 h 30

Entre Trois-Rivières et Bécancour, fermeture de 2 voies sur 4 - une seule voie par direction

Note : les usagers en provenance de Montréal ou de Québec sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence s'ils souhaitent passer d'une rive à l'autre du fleuve Saint-Laurent, par les autoroutes 20 ou 40.

À PRÉVOIR

Secteur A-520 et rue Hickmore

Les travaux de reconstruction des ponts d'étagement de l'A-520 (de la Côte-de-Liesse), au-dessus de la rue Hickmore, reprendront dès le 25 mars. Le chantier se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2024. Pour voir le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

21 mars 2024 à 15:50

