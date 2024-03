Home Hardware Stores Limited est nommée commanditaire présentateur des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies





OTTAWA, 21 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Organisation sans but lucratif qui fait activement la promotion des carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes et de leurs communautés au Canada, Skills/Compétences Canada (SCC) est fière d'annoncer que Home Hardware Stores Limited, le plus important détaillant de produits de rénovation appartenant à des marchands indépendants au Canada, s'est engagé à titre de commanditaire présentateur des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2024, à Québec.

« Home Hardware Stores Limited est fière de s'associer à Skills/Compétences Canada pour encourager la passion des métiers et des technologies chez les étudiants", a déclaré Kevin Macnab, président et chef de la direction de Home Hardware Stores Limited. "Depuis 60 ans, Home Hardware Stores Limited est au service des collectivités partout au Canada, et ce partenariat s'appuie sur cet engagement en soutenant la prochaine génération de gens de métier spécialisés dans notre pays. »

Les 30 et 31 mai 2024, au Centre de foires d'ExpoCité, des groupes professionnels, des partenaires d'industrie, des représentants de gouvernement, des enseignants et des jeunes se réuniront à Québec, où plus de 500 élèves et apprentis rivaliseront entre eux dans plus de 40 domaines de compétition des métiers spécialisés et des technologies. SCC est ravie de travailler avec Home Hardware Stores Limited dans le cadre des prochaines Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Home Hardware Stores Limited tiendra une activité Essaie un métier et une technologie dans le but de faire découvrir à des milliers de jeunes Canadiens l'univers fascinant et lucratif des métiers spécialisés.

« Ce partenariat entre Home Hardware Stores Limited et Skills/Compétences Canada a mis en évidence le rôle très important que jouent les métiers spécialisés et les technologies dans notre société. Notre travail commun montrera l'importance des métiers spécialisés et des technologies et favorisera un contexte propice à la croissance, à l'innovation et à la création d'emplois », a indiqué Shaun Thorson, directeur général, Skills/Compétences Canada.

Selon un rapport publié par le Forum canadien sur l'apprentissage (FCA) en 2019, au cours des cinq prochaines années, il faudra environ 66 982 nouveaux compagnons d'apprentissage et 167 793 nouveaux apprentis.

À propos d'Home Hardware Stores Limited

Fondée il y a 60 ans à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware Stores Limited est fière d'être canadienne et d'être le plus grand détaillant de produits de rénovation appartenant à des concessionnaires et opéré par eux, avec plus de 1 000 magasins opérant sous les bannières Home Hardware, Home Building Centre, Home Hardware Building Centre et Home Furniture. Le réseau de Home Hardware améliore la vie à la maison en offrant des expériences de vente au détail de produits de rénovation de qualité supérieure, caractérisées par des conseils utiles et une compréhension approfondie des communautés qu'ils desservent. Home Hardware Stores Limited est désignée comme l'une des compagnies les mieux gérées au Canada et reconnue comme l'un des meilleurs employeurs au Canada. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le site homehardware.ca.



À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada (SCC) est une organisation nationale sans but lucratif comptant un organisme membre dans chaque province et territoire, qui travaille avec des employeurs, des enseignants, des groupes professionnels et des gouvernements à la promotion des carrières dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Grâce à sa position unique parmi des partenaires des secteurs privé et public, l'organisation aide le Canada à répondre à ses futurs besoins en main-d'oeuvre qualifiée, tout en faisant découvrir des carrières enrichissantes aux jeunes. Elle offre aussi des possibilités d'apprentissage expérientiel dans le cadre d'évènements régionaux, provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux, notamment des compétitions des métiers spécialisés et des technologies qui réunissent des centaines de milliers de jeunes Canadiens et Canadiennes, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Skills/Compétences Canada, dont le siège social se trouve à Ottawa (Ontario), est l'organisation canadienne membre de WorldSkills. Suivez SCC sur Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, LinkedIn et Instagram.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Michèle Rogerson, [email protected], 613-266-4771.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3389f6d9-1389-445d-8a59-4ffc4422b22c/fr

21 mars 2024 à 14:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :