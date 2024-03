La CDPQ annonce la nomination de Rana Ghorayeb à titre de première vice-présidente et cheffe de l'immobilier





MONTRÉAL, le 21 mars 2024 /CNW/ - La CDPQ annonce aujourd'hui la nomination de Rana Ghorayeb comme première vice-présidente et cheffe de l'immobilier. Dans son nouveau rôle, elle sera responsable d'assurer le leadership de l'ensemble du portefeuille et de l'équipe d'investissement d'Ivanhoé Cambridge, dont les actifs atteignent plus de 77 G$.

Rana Ghorayeb est actuellement présidente et cheffe de la direction d'Otéra Capital, filiale de la CDPQ spécialisée en prêt immobilier, et ce, depuis près de cinq ans. Avant de se joindre à la CDPQ en 2012, Rana Ghorayeb comptait déjà une feuille de route considérable en immobilier dans des institutions renommées. Elle a notamment été vice-présidente, Acquisitions, chez JP Morgan Asset Management à Londres, où elle était responsable des investissements immobiliers dans plusieurs pays européens. Auparavant, elle travaillait à New York, où elle a aussi piloté les transactions immobilières à titre d'associée principale au sein de TIAA, un important fonds de pension américain.

« Rana a un parcours remarquable à la CDPQ, d'abord comme vice-présidente principale au sein de l'équipe Infrastructures, où elle a établi des partenariats et mené des investissements aux quatre coins du monde dont la CDPQ tire encore parti aujourd'hui. Puis, comme présidente et cheffe de la direction d'Otéra, où elle s'est distinguée comme leader. Elle a mené avec succès une transformation profonde de l'organisation depuis son arrivée il y a cinq ans, et a piloté la stratégie de croissance et de diversification du portefeuille, faisant aujourd'hui d'Otéra un joueur d'envergure en Amérique du Nord », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ. « Avec plus de 25 ans d'expérience en investissement, dont 20 ans en immobilier, ici et à l'international, Rana a une vraie passion pour les projets et actifs qui ont un impact positif dans la vie des gens. Sa nomination à la tête du portefeuille d'Ivanhoé Cambridge lui permettra de conjuguer sa connaissance fine de l'investissement à ses fortes qualités de gestionnaire. »

« Je suis arrivée à la CDPQ il y a 12 ans, et mon attachement et mon engagement envers notre institution n'ont fait que se renforcer au fil du temps. Je suis très heureuse d'entamer ce nouveau rôle, qui touche le coeur de ce qui me motive le plus : des projets ancrés dans le quotidien des gens et fondés sur la création et le maintien de partenariats durables », a indiqué Rana Ghorayeb. « Les défis dans le secteur immobilier sont grands, mais Nathalie Palladitcheff et son équipe ont fait évoluer le portefeuille pour mieux le positionner vers l'avenir. Je me réjouis de pouvoir contribuer avec l'équipe d'Ivanhoé Cambridge au prochain chapitre, dans un moment charnière pour l'industrie, sachant que nous avons les principaux atouts pour tirer notre épingle du jeu. Je souhaite aussi remercier toutes mes équipes actuelles chez Otéra Capital, dont l'engagement et la qualité du travail ont porté nos résultats et notre croissance dans les 5 dernières années. »

Rappelons que les activités d'Ivanhoé Cambridge sont en cours d'intégration et qu'à compter du 29 avril prochain, cette équipe deviendra un groupe d'investissement à la CDPQ. Rana Ghorayeb entrera d'ailleurs en poste à cette même date et relèvera du président et chef de la direction de la CDPQ. La nomination de Rana Ghorayeb fait suite à l'annonce du départ de Nathalie Palladitcheff à la fin avril, qui demeure en poste jusqu'à la fin de cette période de transition graduelle.

« Dans les cinq dernières années, Nathalie a réalisé de très grandes choses, avec conviction et courage, pour transformer Ivanhoé Cambridge malgré un environnement rempli de défis en immobilier. Je tiens à la remercier chaleureusement alors qu'elle continue de s'investir dans l'intégration harmonieuse des activités et des équipes immobilières au sein de la CDPQ, avec toute l'humanité et le doigté qu'on lui connaît », a conclu Charles Emond.

