L'ASMAVERMEQ annonce des Gagnants au 1er Gala Reconnaissance des Mécaniciens au Québec





MONTRÉAL, le 21 mars 2024 /CNW/ - C'est avec une grande fierté que l'Association des mandataires en vérification mécanique du Québec (ASMAVERMEQ) a dévoilé les noms des lauréats du tout premier Gala Reconnaissance des Mécaniciens au Québec qui s'est tenu au Sheraton de Saint-Hyacinthe le 18 mars dernier.

Au cours de cette soirée empreinte d'émotion, nous avons eu l'occasion de célébrer le talent, la détermination et le dévouement sans faille dont font preuve nos experts en sécurité routière. Dans le souci d'assurer un sécurité routière optimale sur nos routes, il est impératif que les véhicules qui y circulent bénéficient d'un entretien sans faille assuré par des professionnels qualifiés.

C'est dans cette optique que le Gala Reconnaissance des Mécaniciens a mis en lumière l'excellence et a honoré les mécaniciens qui se sont distingués par leur dévouement, leur professionnalisme exemplaire et leur rigueur inégalée tout au long de l'année écoulée. Grâce à leur travail exceptionnel, nous contribuons de manière significative à l'amélioration continue du bilan routier au Québec.

Sans plus attendre, voici les lauréats dans les différentes catégories :

Prix Excellence Mécanicien - Mandataire vérification mécanique contre rémunération

MATHIEU LASORSA / ACE Services Mécanique / Montréal

Prix Excellence Mécanicien - Entretien Préventif (PEP)

JIMMY TURCOTTE / Transcol / Jonquière

Prix Excellence Mécanicien - Loyauté

SYLVAIN BEAUCHAMP / Groupe Mécamobile / Salaberry de Valleyfield

Prix Excellence Mécanicien - Étudiant

JHONATAN MENDEZ / Groupe Freno / Montréal

Prix Excellence Patrimoine

GROUPE MECAMOBILE / Salaberry de Valleyfield

Prix Gérard Bilodeau

FRÉDÉRIC LAFLEUR / Groupe Mecamobile / Salaberry de Valleyfield

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les participants, les partenaires et les membres du jury qui ont contribué au succès de cet événement inaugural. Votre soutien continu est essentiel pour promouvoir l'excellence et l'innovation dans l'industrie de la mécanique des véhicules lourds et légers au Québec.

Félicitations à tous les lauréats ! Votre dévouement et votre expertise font de vous des modèles pour la profession, et nous sommes impatients de voir vos accomplissements continuer à briller dans les années à venir.

À propos

Depuis 35 ans, l'ASMAVERMEQ est reconnue comme l'association de référence par les acteurs du secteur de la sécurité routière au Québec. Forte d'une crédibilité et d'une expérience incontestables dans le domaine de l'inspection mécanique, notre association compte aujourd'hui plus de 250 entreprises membres, regroupant des professionnels de l'entretien des véhicules lourds et légers. Ainsi, plus de 250 000 inspections et entretiens annuels sont effectués par nos membres, garantissant ainsi la sécurité de nos véhicules sur les routes du Québec, du Canada et de l'Amérique du Nord. www.asmavermeq.ca

SOURCE Association des mandataires en vérification mécanique du Québec (ASMAVERMEQ)

21 mars 2024 à 13:45

