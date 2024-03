Air Canada réalise la clôture de facilités de crédit garanties de premier rang de 2,15 milliards de dollars américains





Elle règle près de 1,1 milliard de dollars américains de sa dette de rang supérieur garantie

Elle refinance le solde et renforce sa facilité de crédit renouvelable

MONTRÉAL, le 21 mars 2024 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui la réalisation de la clôture de facilités de crédit garanties de premier rang de 2,15 milliards de dollars américains, composées (i) d'un prêt à terme B de 1,175 milliard de dollars américains échéant en 2031 (le « prêt à terme ») et (ii) d'une facilité de crédit renouvelable de 975 millions de dollars américains échéant en 2029 (la « facilité renouvelable » et, avec le prêt à terme, les « facilités de crédit de premier rang »). Le produit brut total du prêt à terme, ainsi que des liquidités provenant du bilan d'Air Canada de 1,09 milliard de dollars américains, sont utilisés pour refinancer la totalité de l'encours de la dette d'Air Canada au titre de son prêt à terme B de 2,265 milliards de dollars américains existant échéant en 2028. En date des présentes, aucune somme n'est prélevée sur la facilité renouvelable, qui résulte de l'augmentation et de la prolongation de la facilité de crédit renouvelable existante d'Air Canada de 600 millions de dollars américains qui arrivait à échéance en 2025, et tout emprunt futur aux termes de celle-ci serait destiné à financer le fonds de roulement et les autres besoins généraux d'Air Canada et de ses filiales. Parallèlement à la clôture des facilités de crédit de premier rang, Air Canada a également résilié sa facilité de crédit renouvelable inutilisée de 200 millions de dollars canadiens qui arrivait à échéance en 2026.

Voici certains faits saillants de la clôture des facilités de crédit de premier rang :

réduction considérable de 1,09 milliard de dollars américains de l'encours de la dette garantie de premier rang d'Air Canada;

réduction du taux d'intérêt d'Air Canada sur ses emprunts au titre du prêt à terme B, correspondant au taux de financement à un jour garanti ( Secured Overnight Financing Rate ou SOFR) majoré de 250 points de base (sans SOFR minimum, sans ajustement de l'écart);

ou SOFR) majoré de 250 points de base (sans SOFR minimum, sans ajustement de l'écart); augmentation de 375 millions de dollars américains des montants inutilisés disponibles aux termes de la facilité renouvelable.

Les obligations d'Air Canada issues des facilités de crédit de premier rang sont des obligations de premier rang d'Air Canada, assorties d'une sûreté de premier rang, sous réserve de certaines charges autorisées et exclusions, grevant certains biens donnés en garantie composés de la quasi-totalité des routes internationales et des baux relatifs aux créneaux d'aéroports et aux portes d'embarquement de la Société.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Grâce à Vacances Air Canada, elle offre le plus grand choix de voyages parmi tous les voyagistes canadiens vers des centaines de destinations dans le monde entier, avec une grande sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions en journée et de location de voitures. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada vise à atteindre un ambitieux objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés découlent d'analyses et d'autres renseignements fondés sur la prévision de résultats à venir et l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des attentes, des objectifs ou des actions à venir, notamment en lien avec les facilités de crédit de premier rang décrites dans le présent communiqué.

Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, dont celles décrites aux présentes, ils sont sujets à d'importants risques et incertitudes. Il ne faut donc pas s'y fier, notamment en raison de la tournure imprévue que peuvent prendre les événements et de l'incertitude qui caractérise le secteur. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, notamment ceux dont il est fait mention à la rubrique 18 « Facteurs de risque » du rapport de gestion d'Air Canada pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent les attentes d'Air Canada en date de ce communiqué (ou à la date précisée de leur formulation) et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs, ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

