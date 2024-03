Selon Local Data Company, filiale de Green Street, l'activité du marché de détail britannique résiste aux défis économiques





Une nouvelle étude sur le commerce de détail et les loisirs montre que l'immobilier commercial a connu une forte croissance en 2023. Le dernier rapport de Local Data Company et Green Street, qui couvre les principales tendances de l'ensemble du marché britannique du détail et des loisirs au cours de l'année 2023, fait état d'une forte augmentation du nombre de fermetures et d'ouvertures de locaux, c'est-à-dire d'un taux de rotation important. Globalement, les données démontrent la résilience et la flexibilité des détaillants et des opérateurs de loisirs britanniques face à des difficultés économiques généralisées ; elles indiquent aussi que des opportunités claires se font jour pour les entreprises et les propriétaires.

La hausse des taux d'intérêt et des frais d'exploitation a aggravé les difficultés des détaillants britanniques, ce qui explique l'augmentation de 14% des fermetures entre 2022 et 2023, par rapport à la période précédente. Toutefois, les fermetures ont été légèrement compensées par une augmentation de 5% des ouvertures au cours de la même période, ce qui indique que le marché est beaucoup plus résilient et flexible que les années précédentes. Les changements novateurs d'affectation et les conversions commerce / résidentiel sont devenus des options de plus en plus attrayantes et viables économiquement pour résoudre le problème des locaux vacants, aligner les locaux sur la demande actuelle et revitaliser les centres-villes.

Les parcs d'activité commerciale ont affiché des résultats particulièrement robustes, poursuivant la trajectoire positive qu'ils ont connue ces dernières années. Avec une augmentation nette de 0,4% des unités par rapport à 2023, c'est le seul type de lieu à afficher un changement globalement positif. La demande est restée forte pour les unités de parcs d'activité commerciale, d'où une baisse de 1,4% en glissement annuel du taux de locaux vacants. De nouvelles baisses sont à prévoir car les détaillants continuent à s'installer en périphérie des villes et les investisseurs dans ce type d'espace devraient constater une certaine croissance des loyers.

Si la concurrence des commerces situés à l'extérieur de la ville a entraîné une diminution de 1,3% du nombre d'unités dans les centres commerciaux, les locaux vacants ont diminué de 0,5%, ce qui reflète les efforts soutenus pour attirer les occupants après la pandémie et affecter à d'autres usages les espaces restés longtemps vacants. L'analyse de Green Street révèle qu'un mix solide de locataires expérimentés est essentiel à la prospérité des centres commerciaux ; en conséquence, de nombreux détaillants de ce secteur ont mis l'accent sur la création d'expériences immersives en magasin et donné la priorité à des emplacements privilégiés hautement visibles.

Les catégories à la croissance la plus rapide en 2023 ont été les salons de coiffure, les ongleries et les instituts de beauté, ce qui reflète la demande soutenue de services de soins personnels. Les magasins de proximité (ou c-store, pour convenience store) ont également continué de se développer, le format c-store étant idéalement positionné pour répondre aux tendances d'achat influencées par le coût de la vie : achats plus fréquents mais paniers plus petits. Green Street prévoit que l'offre à la communauté restera le thème majeur de la stratégie commerciale locale, les projets de développement polyvalents devenant plus faciles à réaliser grâce aux modifications des règlements de planification britanniques.

Malgré les turbulences économiques observées en 2023, les données les plus récentes montrent que les secteurs britanniques du commerce de détail et des loisirs se sont montrés remarquablement résilients dans l'ensemble. Bien que l'inflation et les taux d'intérêt diminuent ? laissant espérer un retour de la croissance ? l'incertitude subsiste en raison de possibles changements économiques et politiques. Green Street et Local Data Company pensent que la flexibilité et les stratégies prudentes des détaillants et des développeurs leur permettront de relever les défis à venir et de saisir les opportunités.

Notes à l'intention des rédacteurs

Pour toute demande d'interview ou de données supplémentaires, contacter le service de presse de Local Data Company par e-mail à l'adresse [email protected] ou par téléphone au numéro 07889591487 .

La version intégrale du rapport pourra être téléchargé sur le site Web de Local Data Company le jeudi 21 mars. Pour en télécharger un exemplaire, visiter le site Web www.localdatacompany.com/insights/reports .

La version intégrale du rapport contient de plus amples détails sur les points suivants :

Ouvertures et fermetures de locaux

Taux de locaux vacants

Performances grandes surfaces /commerçants indépendants

Commerces et activités de loisirs en croissance et en déclin

Quartiers de bureaux du centre de Londres

Taux de locaux vacants à long terme

Réoccupation des boutiques et des grands magasins de l'ancien centre commercial Arcadia

Possibilités de réaffectation et de repositionnement des commerces de détail, y compris par leur conversion en locaux résidentiels

Méthodologie

Local Data Company a visité plus de 3 300 villes (centres commerciaux et activités de détail essentielles tels que définis par le gouvernement), parcs d'activité commerciale et centres commerciaux d'Angleterre, d'Écosse et du Pays de Galles.

Les données des villes sont mises à jour par cycle de 6 à 12 mois en fonction de la taille et du taux de rotation ; une enquête sur le terrain et une équipe de recherche interne suivent les changements sur le marché local.

Chaque centre a été parcouru physiquement et chaque local a été pris en compte comme étant vacant, occupé ou détruit tel qu'enregistré le jour de l'enquête. Les unités vacantes sont des unités qui n'avaient pas d'activité commerciale dans le centre considéré à la date de l'enquête.

Le terme « détail » fait référence au commerce de détail, aux « comparison goods » (produits achetés peu fréquemment et que les consommateurs comparent avant de les acheter) et aux services, tandis que « loisirs » fait référence aux lieux de divertissement, restaurants, bars, pubs et clubs, cafés et fast-foods.

Le taux de locaux vacants se réfère aux 650 plus grands centres-villes d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Écosse.

À propos de Local Data Company

Local Data Company est la société britannique la plus précise en matière d'informations sur les emplacements des commerces de détail. Nous suivons les ouvertures et les fermetures de commerces de détail et d'activités de loisirs de tout le pays. Nos données, nos analyses et nos informations constituent la base de la stratégie et de la prise de décision des entreprises travaillant dans les domaines de la vente au détail, des loisirs, des médias OOH (présents dans les lieux publics), de l'investissement, de l'immobilier et des services financiers. Pour plus d'informations, visiter le site Web : www.localdatacompany.com .

À propos de Green Street

Green Street est le principal fournisseur de services d'études, d'informations, de données, d'analyses et de conseils exploitables sur l'immobilier commercial aux États-Unis et en Europe. Depuis plus de 35 ans, Green Street fournit sur les marchés immobiliers publics et privés des informations précieuses et des données fiables qui aident les investisseurs, les banques, les bailleurs de fonds et d'autres acteurs du secteur à optimiser leurs investissements et leurs décisions stratégiques. La Société fournit des informations exclusives sur les marchés, des conclusions et des analyses prédictives par le biais d'une plateforme SaaS. Pour plus d'informations, visiter le site Web : www.greenstreet.com .

21 mars 2024

