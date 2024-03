Crise du logement - Québec solidaire invite la ministre Duranceau à une Assemblée de locataires : viendra-t-elle?





QUÉBEC, le 21 mars 2024 /CNW/ - Le leader parlementaire de Québec solidaire, Alexandre Leduc, a profité de la période de questions ce jeudi pour inviter la ministre de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, à une Assemblée d'information sur les droits des locataires à Montréal ce dimanche organisée par son caucus.

« Les nombreuses déclarations controversées de la ministre ont fait en sorte qu'elle a perdu la confiance des locataires du Québec. Elle a le pouvoir de changer ça. Elle peut démontrer qu'elle est capable de rencontrer le vrai monde. Je l'invite formellement à notre Assemblée dimanche », affirme Monsieur Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve.

La ministre de l'Habitation a refusé de répondre à l'invitation lors de l'échange. Elle est toujours la bienvenue à se joindre à l'événement ce dimanche.

« Chaque semaine, nos bureaux de circonscriptions sont inondés d'appels de détresse concernant des dossiers en logement. Rénoviction, intimidation, AirBNB illégaux, ça n'arrête plus », déclare Alexandre Leduc. « La ministre parle tout le temps d'équilibre entre locataires et propriétaires. Les locataires du Québec ne sentent pas qu'ils sont en situation d'équilibre, c'est pourquoi on va les outiller pour faire face à la crise du logement lors de notre Assemblée d'information avec un avocat spécialisé en droit du logement. »

EN BREF

Quoi: Assemblée d'information gratuite sur les droits des locataires

Qui: Les députés Gabriel Nadeau-Dubois, Ruba Ghazal, Andrés Fontecilla, Manon Massé, Vincent Marissal, Alejandra Zaga Mendez, Guillaume Cliche-Rivard, Alexandre Leduc, Haroun Bouazzi et Me Manuel Johnson, avocat spécialisé en droit du logement.

Où: Dans le sous-sol de l'église St-Denis (454A Laurier E), à 1 minute à pied (25m) du métro Laurier, sur la ligne orange.

Quand: Dimanche 24 mars 2024 à 14h

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

21 mars 2024 à 12:03

