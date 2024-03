IT Weapons figure au palmarès des 50 meilleurs fournisseurs de services gérés MSP Select 2024 de Cloudtango





MISSISSAUGA, Ontario, 21 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée Konica Minolta est heureuse d'annoncer que sa division des services de TI, IT Weapons, Inc. (IT Weapons), s'est classée parmi les meilleurs fournisseurs de services gérés au Canada par Cloudtango. Chaque année, Cloudtango récompense les fournisseurs de services gérés les plus performants au Canada dans ce palmarès, qui est devenu une référence du secteur grâce à son approche indépendante et impartiale ainsi qu'à ses analyses approfondies.



Un fournisseur de services gérés est un maillon essentiel de la gestion d'une entreprise prospère. Il joue également un rôle clé pour transformer les TI en un avantage distinctif sans grever les budgets. Cette dixième édition de MSP Select met en lumière l'excellence technique axée sur la cybersécurité, le soutien, l'infrastructure et les services infonuagiques, tout en soulignant les tendances positives en matière de croissance commerciale, de satisfaction client, de certifications techniques et d'amélioration continue des services. « L'adoption de l'infrastructure et des applications infonuagiques est désormais essentielle pour gérer un milieu de travail hybride à distance. Nous sommes fiers des efforts consentis pour aider nos clients à améliorer la sécurité, l'évolutivité, la disponibilité et la mobilité des données dans le cadre de leurs activités, a déclaré Mark DeFreitas, vice-président régional, Services de TI gérés.

Cette reconnaissance remarquable témoigne de la capacité de notre équipe d'experts du nuage à aider les organisations à améliorer leur agilité et leur efficacité et à renforcer leur sécurité et leur résilience lors de la transition vers des environnements infonuagiques. »

Figurer sur la liste MSP Select est un gage d'excellence en matière de solutions de TI novatrices, de solutions de cybersécurité et de services infonuagiques. Pour mériter cet honneur, IT Weapons a fait preuve de capacités exceptionnelles tout en dépassant les attentes des clients. « Un service client exceptionnel ne se résume pas à des indicateurs; il s'agit de dépasser les attentes, d'incarner l'innovation et d'inspirer confiance, a déclaré Jordi Vilanova, directeur général chez Cloudtango. Nous avons choisi IT Weapons parce qu'elle obtient avec constance des résultats exceptionnels, ce qui en fait un modèle d'excellence dans le secteur. »

IT Weapons aide ses clients à tirer parti de la puissance du nuage pour travailler plus intelligemment, où qu'ils soient, en toute sécurité. Son équipe d'experts du nuage travaille en partenariat avec les entreprises pour évaluer leur environnement et élaborer une stratégie et une solution infonuagiques évolutives et optimisées pour les besoins opérationnels actuels et futurs.

La liste MSP Select 2024 de Cloudtango se trouve ici.

À sujet d'IT Weapons

En tant que division nationale des services de TI de Konica Minolta, IT Weapons fournit des services de TI, des solutions infonuagiques hybrides ainsi que des services de sécurité de l'information, de connectivité, de gestion de l'infrastructure et de soutien technique depuis plus de 20 ans.

Il vous faut un partenaire technologique de confiance qui vous met à l'aise, qui peut travailler avec vos objectifs d'affaires et votre réalité opérationnelle et qui vous fournit les technologies d'affaires essentielles qu'il vous faut. Nous serons là lorsque vous aurez besoin de nous. Vous pouvez souffler. Pas de souci, vos TI sont entre bonnes mains.

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c'est toujours cet objectif qui l'anime aujourd'hui. Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé. Parmi ses technologies d'affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l'information, des solutions de sécurité vidéo et des services d'impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d'impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l'entreprise a la chance d'être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; été reconnue par Brand Keys comme la meilleure marque en matière de fidélité des clients dans la catégorie des appareils multifonctions; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l'entreprise sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA), et Instagram!

Au sujet de Cloudtango

Notre mission est d'aider les entreprises à entrer en contact avec des fournisseurs de services gérés.

La technologie contribue à stimuler l'innovation et nous pensons que les fournisseurs de services gérés jouent un rôle essentiel pour faire des TI un avantage distinctif. Avec Cloudtango, nous fournissons aux chefs de file de la technologie les informations et les analyses qui les aideront à se frayer un chemin vers l'infonuagique et les guiderons vers le fournisseur de services gérés qui peut les y aider.

www.cloudtango.net

