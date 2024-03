Plebicom acquiert RetailMeNot France





Plebicom, leader des solutions de rewards et pionnier du cashback en France, annonce l'acquisition de RetailMeNot France, société mère des marques grand public Poulpeo et Ma Reduc. Cette acquisition stratégique consolide la position de Plebicom sur le marché des solutions de rewards, tant pour ses offres BtoC via son service eBuyClub, co-leader du cashback en ligne et leader du cashback en bons d'achat ainsi que pour ses activités BtoB en marque blanche avec plus de 50 programmes d'avantages actifs dans plus de 9 pays.

Avec cette acquisition, Plebicom élargit son portefeuille de marques et renforce sa présence dans le secteur du cashback en ligne, des bons d'achat, du drive to store et des codes promo, offrant une gamme étendue de services et d'avantages à ses utilisateurs et partenaires. Poulpeo, avec sa marque forte et sa base client très engagée, continuera d'opérer en tant que marque propre, en rejoignant eBuyClub au catalogue des marques du pôle BtoC du groupe Plebicom, et bénéficiant par conséquent de l'expertise et des ressources supplémentaires pour accélérer sa croissance et offrir des expériences encore plus enrichissantes à ses membres.

Cette acquisition permettra à Plebicom d'offrir à son large panel de membres (plus de 15 millions d'e-shoppers actifs) des solutions Plug and Play de pointe, avec un catalogue d'offres riche et qualitatif. Ce savoir-faire unique allié à une amplification des compétences porte les effectifs du groupe à plus de 100 collaborateurs et sa part de marché à plus de 30%, renforçant encore davantage la position du groupe en tant que fournisseur de solutions de rewards de premier plan, répondant aux besoins variés de ses clients BtoB.

« Cette acquisition marque une étape cruciale dans notre parcours, combinant les forces de deux acteurs majeurs du secteur du cashback. En unissant nos compétences et en capitalisant sur nos expertises respectives, nous créons une synergie exceptionnelle qui profitera à nos utilisateurs et nos partenaires. Cette association représente une fusion harmonieuse de talents et de compétences. Nous sommes animés par une vision audacieuse, et avec nos nouvelles compétences combinées, nous sommes convaincus que cette acquisition marquera le début d'une ère encore plus passionnante et innovante pour nos marques et notre réseau », s'enthousiasme Jean-Paul Yildiz, Directeur BtoC du groupe Plebicom.

RetailMeNot France, à travers ses marques emblématiques Poulpeo et Ma Reduc, est un acteur incontournable en France dans le domaine du cashback et du code promo. Cette acquisition par Plebicom ouvre de nouvelles perspectives pour RetailMeNot France et ses utilisateurs, avec un engagement renouvelé envers l'innovation, la qualité et la satisfaction client.

« Nous sommes ravis d'annoncer le rachat de Poulpeo, une acquisition stratégique qui ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour notre société. Ce rapprochement renforce notre engagement envers nos clients cashback en leur offrant une expérience encore plus enrichissante. De plus, il offre à nos partenaires et annonceurs un accès inégalé à un public plus vaste, créant ainsi une valeur ajoutée exceptionnelle pour toutes les parties prenantes. Ensemble, nous sommes prêts à redéfinir les standards de l'industrie et à façonner l'avenir du cashback », explique Thomas Sauzedde, Directeur général Poulpeo.

21 mars 2024 à 10:25

