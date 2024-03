Simons ouvre les portes de son nouveau magasin à Halifax





La Maison Simons inaugure son 17e magasin, marquant sa présence d'un océan à l'autre au Canada.

HALIFAX, NS, le 21 mars 2024 /CNW/ - La Maison Simons est fière d'inaugurer aujourd'hui son 17e magasin, marquant ainsi son arrivée tant attendue dans la région des Maritimes et élargissant par le fait même sa présence nationale d'un océan à l'autre. Ce nouvel emplacement de 56 000 pieds carrés situé au Halifax Shopping Centre a nécessité un investissement de plus de 20 millions $, en plus de créer 150 emplois dans la région.

« Quel plaisir de côtoyer la communauté de Halifax et d'être établi dans ce marché inspirant, chaleureux et dynamique?! Notre équipe est prête à servir les gens de partout dans les Maritimes et nous sommes persuadés que Simons Halifax deviendra un lieu de rencontres et de trouvailles incontournable pour tous ceux voulant découvrir des produits inspirants », a déclaré Bernard Leblanc, président et chef de la direction de Simons.

La conception du magasin

Fruit d'une étroite collaboration avec les firmes d'architectes et de design LemayMichaud et McKinley Studios, ce nouvel espace présente un aménagement singulier où l'art, l'histoire et la modernité se côtoient naturellement.

La façade extérieure rappelle les voiles de la célèbre goélette néo-écossaise Bluenose, alliant la riche culture maritime de Halifax au parcours de Peter Simons comme fabricant de voiles à Québec au début du 19e siècle.

À l'intérieur, chaque rayon a été conceptualisé en référence à une région ou à une ville du pays. Ainsi la côte du Pacifique, la vallée de l'Okanagan, les Rocheuses, les Prairies, l'Arctique, les Grands Lacs, le centre-ville de Toronto, le Vieux-Montréal et, inévitablement, les Maritimes donnent le ton à un décor inspirant. Véritables « zones de découvertes », les rayons du magasin sont délimités par des retombées architecturales, où chaque espace révèle son identité par des couleurs et une esthétique particulières. Cet aménagement permet d'identifier chacun des univers distinctifs signés Simons. Les façades intérieures sont quant à elles recouvertes d'une céramique verte, à l'image de l'emblématique vert Simons.

La présence de l'art

La Maison Simons est reconnue pour accorder une grande place à l'art, et son magasin de Halifax ne fait pas exception avec ses oeuvres d'artistes locaux.

Dans le rayon Le 31, une peinture de l'artiste néo-écossaise Alyssa Doggett (Watercolors Make Me Smile) représentant Peggy's Cove prend place dans un cadre en bois fabriqué des mains d'une autre artiste locale, Felicia Gervais (Lovely Rose & Timber). Suspendue au plafond, une composition de cordages marins signée Melanie Colosimo incarne les parcours des membres d'une communauté maritime intrinsèquement reliés par des connexions diverses, tout en étant complètement différents.

Du côté du rayon Contemporaine, trois courtepointes d'Andrea Tsang Jackson représentant les Prairies enrichissent l'environnement. L'artiste textile néo-écossaise fait également partie de la plateforme en ligne Fabrique 1840 par Simons avec son atelier 3rd Story Workshop.

La succursale de Halifax accueille également une partie de l'oeuvre Portrait national du Vancouvérois Douglas Coupland composée de dizaines de bustes de clientes et clients Simons de partout au pays, imprimés en trois dimensions. Cet imposant portrait illustrant le peuple canadien du 21e siècle démontre les avancées de la technologie tout en jouant avec les proportions, les couleurs et les perspectives.

L'expérience de magasinage

La nouvelle succursale néo-écossaise propose un magasinage créatif et unique avec les collections exclusives à Simons ainsi que des marques nationales et internationales, choisies méticuleusement. La clientèle peut donc s'imprégner des différents univers mode Simons : Twik, mode émergente créative; Icône, mode féminine audacieuse; Contemporaine, mode éditée moderne; Miiyu, lingerie féminine et détente; Le 31, mode masculine actuelle; Djab, mode street masculine; i.FiV5, mode science sportive pour l'homme et la femme; et Simons Maison, mode déco recherchée.

Depuis plus de 20 ans, la compagnie a innové afin d'acquitter ses responsabilités sociales et de réduire son empreinte environnementale. Le programme Vision, lancé en 2020, qui définit les critères de durabilité de ses marques exclusives, illustre l'engagement en matière de changements sociaux et environnementaux de Simons. D'ici la fin de 2024, 90 % des vêtements de ses collections exclusives répondront à au moins un critère de durabilité Vision. La compagnie souhaite atteindre les 100 % en 2025.

À propos de La Maison Simons

La Maison Simons a été fondée en 1840 par John Simons à Québec. À l'origine une mercerie, l'entreprise familiale est aujourd'hui synonyme de mode accessible et inspirée. Tout est mis en oeuvre pour cultiver la créativité et bâtir des relations de qualité autant avec la clientèle, le personnel que les partenaires. L'entreprise est soucieuse de l'environnement et des communautés où elle opère.

Simons est reconnue comme une autorité en mode avec son concept de magasinage original. L'entreprise propose un très large éventail de collections mode avant-garde, de collections privées exclusives pour hommes et femmes, complétées par une sélection de marques nationales et de grandes collections de créateurs. Simons offre également la mode maison pour habiller la chambre, la salle de bains et la cuisine.

Les 17 magasins Simons offrent un environnement captivant et original qui inspire les clients autant par la mode proposée que par la place occupée par l'art et l'architecture. Magasins : dix au Québec, y compris son siège social dans le Vieux-Québec?; trois en Alberta?; un en Colombie-Britannique?; deux en Ontario ; et maintenant un à Halifax.

