Étude d'IG Gestion de patrimoine : Les Canadiens et Canadiennes reconnaissent l'importance de la planification fiscale tout au long de l'année, mais peu de gens passent à l'action

Plus de la moitié des Canadiens et Canadiennes (57 pour cent d'entre eux) estiment qu'il est nécessaire de faire sa planification fiscale continuellement pendant l'année.

Cependant, seuls 27 pour cent d'entre eux en font une priorité tout au long de l'année.

Un tiers seulement (33 pour cent) des Canadiens et Canadiennes ont la conviction qu'ils profitent de tous les allègements fiscaux possibles.

WINNIPEG, MB, le 21 mars 2024 /CNW/ - Selon l'étude annuelle sur la fiscalité menée par IG Gestion de patrimoine (IG), plus de la moitié (57 pour cent) des Canadiennes et Canadiennes reconnaissent l'importance de la planification fiscale tout au long de l'année. Cependant, peu d'entre eux en font une priorité, et de nombreuses personnes risquent donc de ne pas pleinement bénéficier de leur argent durement gagné cette année.

Cette étude, menée en collaboration avec Pollara Strategic Insights, a révélé ce qui suit :

Seuls 27 pour cent des Canadiens et Canadiennes effectuent leur planification fiscale tout au long de l'année.

Un tiers seulement (33 pour cent) ont la conviction qu'ils profitent de tous les allègements fiscaux possibles.

Dix-sept pour cent s'estiment très bien informés sur l'incidence fiscale de certaines étapes ou certains événements de la vie.

« Les Canadiens et Canadiennes peuvent tirer parti d'une planification fiscale tout au long de l'année qui, idéalement, devrait être intégrée à leur plan financier global », indique Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. « En priorisant votre planification fiscale en dehors de la seule période des impôts, vous pouvez réduire votre facture fiscale, maximiser les crédits et les déductions d'impôt auxquels vous avez droit et, ultimement, conserver et faire fructifier une plus grande partie de votre patrimoine. »

Comprendre les incidences fiscales

L'étude comporte également un examen des incidences fiscales souvent négligées des achats importants. Seul un tiers des Canadiens et Canadiennes ont déclaré avoir pris en compte les incidences fiscales d'un achat important avant de le faire, qu'il s'agisse de l'achat d'une maison, d'une résidence secondaire ou d'une voiture, ou d'un investissement dans la rénovation de leur domicile. Et encore moins de gens (17 pour cent) disent bien connaître les incidences fiscales de certaines étapes ou certains événements de la vie, comme le mariage, la naissance d'un enfant, le départ à la retraite ou la transmission de la succession.

« Il est inquiétant de constater que de nombreuses personnes ne comprennent pas les incidences fiscales des achats importants et complexes et des grands événements de la vie, remarque M. Murchison. Il est important que les Canadiens et Canadiennes sollicitent l'avis d'un conseiller financier ou d'une conseillère financière qui peut les aider à comprendre ces incidences fiscales, tout en leur présentant les conséquences globales de celles-ci sur leur plan financier. »

Une planification fiscale complète permet d'optimiser les revenus

L'étude a également révélé que si la moitié des Canadiens et Canadiennes (54 pour cent d'entre eux) sollicitent des conseils fiscaux professionnels, seuls 17 pour cent d'entre eux obtiennent ces conseils auprès d'un conseiller financier ou d'une conseillère financière. « Un conseiller ou une conseillère fournit un service unique en adoptant une approche globale de la planification financière, et en élaborant un plan intégré et personnalisé qui tient compte de tous les aspects de votre vie financière, d'une manière aussi avantageuse que possible sur le plan fiscal », conclut M. Murchison.

À propos de l'étude réalisée par Pollara

Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon en ligne de 1?229 adultes canadiens âgés de 18 ans et plus. Elle a été effectuée du 15 au 28 février 2024. Un échantillon de cette taille comporte une marge d'erreur de plus ou moins 2,8 %, 19 fois sur 20.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 125,4 milliards de dollars au 29 février 2024 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est, avec ses filiales, l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était d'environ 247 milliards de dollars au 29 février 2024.

