BMO figure sur la liste des entreprises les plus innovantes du monde établie par Fast Company pour 2024





BMO est la seule banque canadienne et américaine reconnue pour son travail visant à faciliter la gestion des finances avec des outils numériques novateurs qui aident les clients à améliorer leurs finances.

Les entreprises innovantes de 58 secteurs d'activité de toutes les régions du monde ont été choisies en fonction de leur innovation, de leur impact, de leur degré d'actualité et de leur pertinence.

MONTRÉAL et CHICAGO, le 21 mars 2024 /CNW/ - BMO figure sur la liste de Fast Company des entreprises les plus innovantes du monde en 2024, la seule banque canadienne et américaine reconnue parmi plus de 600 organisations lauréates. Attribué dans la catégorie des finances personnelles, ce prix est une reconnaissance mondiale (en anglais) des produits, outils et ressources numériques novateurs conçus par BMO pour aider les clients à améliorer leurs finances au Canada et aux États-Unis.

Fast Company a évalué des entreprises de 58 secteurs d'activité dans toutes les régions du monde dans le cadre d'un processus d'une durée d'un mois, en fonction de quatre critères : l'innovation, l'impact, le degré d'actualité et la pertinence. Les lauréats doivent avoir prouvé qu'ils sont des chefs de file dans leur domaine et qu'ils transforment le monde. Dans la catégorie des finances personnelles, BMO est récompensé pour avoir « remodelé son expérience bancaire numérique et modernisé la technologie sous-jacente, ce qui a permis d'atteindre de nouveaux sommets en matière de satisfaction de la clientèle, d'amélioration du triple du pourcentage numérique, d'accomplissement des tâches et de volumes d'application des produits numériques ».

« Le fait d'être reconnue comme l'une des entreprises les plus novatrices au monde témoigne de la volonté de l'équipe BMO d'adopter un état d'esprit axé sur le numérique afin d'offrir des expériences de services bancaires pratiques et de premier ordre qui permettent à nos clients d'améliorer leurs finances, a déclaré Erminia (Ernie) Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO. Notre équipe innove en matière de produits, de services et de ressources afin de faciliter la gestion de l'argent et de l'épargne - et il est remarquable d'être reconnu pour nos capacités numériques de pointe qui donnent aux clients de toute l'Amérique du Nord les moyens d'agir sur leurs finances. »

Les produits, outils et programmes numériques novateurs suivants de BMO ont été reconnus par Fast Company :

Objectifs d'épargne de BMO : Avec l'appli Services mobiles BMO, les clients peuvent se fixer des objectifs d'épargne, suivre leurs progrès et recevoir des mises à jour lorsqu'ils atteignent leurs objectifs.

Délai de grâce le jour même : Lorsque le solde d'un compte de services bancaires courants admissibles passe sous la barre de 0 $, les clients bénéficient d'un délai de grâce pour ramener leurs comptes à un niveau positif et éviter les frais pour insuffisance de fonds.

Programme Nouveau commencement avec BMO MD : Que les clients soient nouveaux au Canada ou qu'ils déménagent bientôt, BMO les aide à se sentir chez eux grâce à des produits et services bancaires qui aident les nouveaux arrivants à améliorer leurs finances avec des options d'accès au crédit sans antécédents de crédit, des comptes d'épargne, des compartiments de coffre, des prêts hypothécaires, des placements et des virements de fonds internationaux, afin de leur permettre d'établir leur vie financière.

: Que les clients soient nouveaux au ou qu'ils déménagent bientôt, BMO les aide à se sentir chez eux grâce à des produits et services bancaires qui aident les nouveaux arrivants à améliorer leurs finances avec des options d'accès au crédit sans antécédents de crédit, des comptes d'épargne, des compartiments de coffre, des prêts hypothécaires, des placements et des virements de fonds internationaux, afin de leur permettre d'établir leur vie financière. InnoV8 de BMO : Lancé en 2017 dans le but d'explorer, de tester et d'accélérer la commercialisation de technologies en phase d'amorçage qui améliorent l'expérience client, BMO Innov8 - le programme d'innovation numérique de la Banque - est à l'origine du lancement de nombreuses capacités numériques de premier plan de BMO, dont les fonctions SuiviArgent et QuickPay. À ce jour, le programme InnoV8 a généré sept fois plus de retour sur investissement.

« Cette reconnaissance souligne l'innovation que nous mettons au service des clients dans notre quête pour les aider à améliorer leurs finances, a indiqué Mathew Mehrotra, chef des stratégies numériques et chef, Produits, Canada, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord. En commençant par un engagement à aller à la rencontre des clients là où ils se trouvent avec des expériences qui répondent à leurs besoins en constante évolution, nous facilitons leurs activités bancaires tout en améliorant leur vie financière. »

En plus des capacités numériques reconnues par Fast Company, les offres suivantes de BMO, à faible coût ou sans frais, sont également proposées aux clients au Canada et aux États-Unis :

Canada :

FinancesFutées BMO (également offert aux É.-U.) : Les clients peuvent acquérir des connaissances financières partout et à tout moment grâce à cette plateforme gratuite d'éducation financière en ligne qui propose un contenu interactif personnalisé, y compris des vidéos et des outils, sur des sujets de planification financière complexes tels que la gestion du budget et du crédit, l'accession à la propriété et l'investissement.

: Les clients peuvent acquérir des connaissances financières partout et à tout moment grâce à cette plateforme gratuite d'éducation financière en ligne qui propose un contenu interactif personnalisé, y compris des vidéos et des outils, sur des sujets de planification financière complexes tels que la gestion du budget et du crédit, l'accession à la propriété et l'investissement. CreditView de BMO (également offert aux É.-U.) : Les clients peuvent facilement vérifier leur pointage de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour gérer leur profil de crédit en ligne et sur mobile.

Les clients peuvent facilement vérifier leur pointage de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour gérer leur profil de crédit en ligne et sur mobile. Mon info BMO : Afin de les aider à épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles, cet outil offre aux clients un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Les infos populaires en ligne comprennent SuiviArgent et Catégorisation des dépenses.

États-Unis :

Compte accumulateur d'épargne BMO : Les clients peuvent atteindre leurs objectifs financiers sans frais de tenue de compte mensuels et obtenir des récompenses lorsqu'ils atteignent leurs objectifs d'épargne, ce qui les aide à atteindre leurs objectifs plus rapidement.

Total Look de BMO (en anglais) : Gérer tous les renseignements financiers de BMO et des autres institutions financières - des comptes bancaires aux cartes de crédit, en passant par les prêts hypothécaires et les placements - le tout en un seul endroit sécurisé.

Compte pour bâtir son crédit (en anglais) : Un programme qui facilite le respect des délais de paiement et vous permet de renforcer votre cote de crédit.

Pour en savoir plus sur les produits disponibles dans les deux pays, cliquez ici.

Fast Company reconnaît également la ressource de BMO en matière de finances personnelles, le carrefour d'amélioration des finances.

Le carrefour numérique d'amélioration des finances (en anglais) de BMO - qui a été lancé (en anglais) à la fin de 2023 aux É.-U. et sera étendu au Canada cet été - est une ressource qui permet aux clients d'accéder facilement à des conseils et à des orientations en matière de finances personnelles, ainsi qu'à des outils et à des ressources pour atteindre leurs propres objectifs financiers. En plus d'aider les clients à établir un budget et à se fixer des objectifs financiers, cette ressource les met en contact avec les produits et services novateurs de BMO qui sont disponibles dans l'ensemble des États-Unis.

Le carrefour d'amélioration des finances de BMO aide les clients de diverses façons :

Épargner pour se créer une stabilité financière (en anglais) : Apprenez à gérer vos finances au quotidien, à créer un fonds d'urgence, à vous constituer un patrimoine pour l'avenir et découvrez quels comptes bancaires peuvent vous aider à atteindre ces objectifs.

Établir un budget pour atteindre ses objectifs (en anglais) : Les ressources comprennent le suivi des dépenses mensuelles, la création d'un budget 50/30/20 - qui divise les revenus en catégories de dépenses suggérées - et la préparation des achats importants.

Planifier pour l'avenir (en anglais) : De l'accession à la propriété à la retraite, apprenez à établir un plan financier pour les moments les plus importants de la vie.

Comprendre comment bâtir et maintenir un crédit (en anglais) : Se renseigner sur les modalités, les taux d'intérêt et les plans de remboursement des prêts, les marges de crédit et les hypothèques.

Pour de plus amples renseignements, visitez https://www.bmo.com/en-us/main/finance-resources/ (en anglais).

Pour plus d'informations sur les prix, consultez le site https://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/list (en anglais).

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 janvier 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

21 mars 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :