Malgré le contexte difficile du marché résidentiel, les jeunes acheteurs du Canada parviennent à acquérir plus tôt qu'anticipé une propriété en faisant davantage de compromis, selon un sondage Houseful

TORONTO, le 21 mars 2024 /CNW/ - Dans le marché actuel, chaque achat immobilier exige des choix et des compromis stratégiques de chaque acheteur. Pour comprendre le processus décisionnel des acheteurs canadiens d'une première propriété, Houseful, une filiale de RBC, a publié le sondage sur les compromis consentis par les acheteurs d'une première maison.

Les résultats démontrent que les acheteurs d'une première maison au Canada, de moins de 30 ans, parviennent à acquérir une propriété plus tôt qu'anticipé en s'ouvrant à des compromis plus importants qui auraient auparavant été considérés par les acheteurs comme des obstacles. Houseful s'est donné pour mission de favoriser la prise de décision éclairée tout au long du parcours d'accession à la propriété. Les informations mises à la disposition des premiers acheteurs de maison peuvent les aider à s'orienter dans un marché difficile.

Les jeunes acheteurs d'une première maison font des compromis importants et achètent plus tôt qu'anticipé

Les jeunes acheteurs d'une première maison au Canada adoptent une approche pragmatique relativement au marché résidentiel : ils assouplissent leurs critères. Par conséquent, ils achètent leur première maison à un plus jeune âge que prévu. Selon le sondage, les acheteurs d'une première maison, âgés de moins de 30 ans, nouveaux ou déjà sur le marché, achètent ou comptent acheter plus tôt que prévu (38 %) que ceux âgés de plus de 30 ans (18,4 %).

Cela s'explique par le mode de vie plus flexible du premier groupe qui lui permet de consentir à des compromis plus importants que les autres répondants. Parmi les compromis que ces jeunes acheteurs sont prêts à faire, mentionnons :

Espace plus petit - Les acheteurs d'une première maison, de moins de 30 ans, considèrent les espaces plus petits (65,2 %), comparativement à ceux âgés de plus de 30 ans (47,2 %).

- Les acheteurs d'une première maison, de moins de 30 ans, considèrent les espaces plus petits (65,2 %), comparativement à ceux âgés de plus de 30 ans (47,2 %). Maintenant, pas pour toujours - Plutôt que d'envisager une maison dans la perspective de l'habiter pour toujours, les acheteurs d'une première maison, nouveaux sur le marché, se concentrent à trouver la propriété qui leur convient selon l'étape actuelle de leur vie. Un peu plus de la moitié (53,3 %) des répondants de moins de 30 ans disent qu'ils ont acheté leur maison de rêve, contre 72,6 % de ceux de plus de 30 ans.

- Plutôt que d'envisager une maison dans la perspective de l'habiter pour toujours, les acheteurs d'une première maison, nouveaux sur le marché, se concentrent à trouver la propriété qui leur convient selon l'étape actuelle de leur vie. Un peu plus de la moitié (53,3 %) des répondants de moins de 30 ans disent qu'ils ont acheté leur maison de rêve, contre 72,6 % de ceux de plus de 30 ans. Choix d'emplacement souple - Les jeunes acheteurs d'une première maison accordent également moins d'importance à l'emplacement. Seulement 28,3 % d'entre eux en font une priorité, cette proportion passe à 34,9 % pour les plus de 30 ans. La majorité des jeunes acheteurs d'une première maison sont également prêts à vivre à plus de 25 kilomètres d'un grand centre (56,2 %).

« L'accession à la propriété est le début de la création de richesse générationnelle, selon Karen Starns, présidente et cheffe de la direction, Houseful. De nombreux jeunes acheteurs d'une première maison reconnaissent que l'accès à la propriété est un parcours qui dure toute une vie et que de s'y mettre tôt peut permettre d'augmenter exponentiellement sa valeur à long terme afin de poursuivre de nouveaux objectifs. »

Plus de pouvoir d'achat, moins de compromis

Alors que les jeunes acheteurs d'une première maison au Canada font leur achat plus tôt que prévu, une autre population suit un parcours différent vers l'accession à la propriété.

Les acheteurs d'une première maison, nouveaux ou actuellement sur le marché, dont le revenu du ménage se situe entre 100 000 $ et 150 000 $, qui ont été consultés, sont prêts à attendre afin de trouver la maison qui répond à toutes leurs attentes. Voici quelques-unes des principales conclusions du rapport :

Jeu de patience - Près de 49 % des personnes consultées dans cette tranche de revenu avaient acheté ou planifiaient d'acheter plus tard que prévu, afin de trouver la maison parfaite, contre 14,6 % des participants dont le revenu était supérieur à 150 000 $.

- Près de 49 % des personnes consultées dans cette tranche de revenu avaient acheté ou planifiaient d'acheter plus tard que prévu, afin de trouver la maison parfaite, contre 14,6 % des participants dont le revenu était supérieur à 150 000 $. Moins de compromis - L'espace de vie est important pour ceux qui se situent dans la tranche de revenu de 100 000 $ à 150 000 $, et ils sont un peu moins de la moitié (46,5 %) à être ouverts à un compromis, comparativement aux participants de la tranche de revenu supérieure à 150 000 $ (61,4 %) et à ceux de la tranche inférieure à 100 000 $ (52,2 %). Ils sont également les plus exigeants quant à l'emplacement - seulement 12,8 % sont prêts à vivre à plus de 50 kilomètres de la ville souhaitée, contre 34 % de ceux dont les revenus sont supérieurs à 150 000 $ et 27,3 % de ceux ayant des revenus inférieurs à 100 000 $.

- L'espace de vie est important pour ceux qui se situent dans la tranche de revenu de 100 000 $ à 150 000 $, et ils sont un peu moins de la moitié (46,5 %) à être ouverts à un compromis, comparativement aux participants de la tranche de revenu supérieure à 150 000 $ (61,4 %) et à ceux de la tranche inférieure à 100 000 $ (52,2 %). Ils sont également les plus exigeants quant à l'emplacement - seulement 12,8 % sont prêts à vivre à plus de 50 kilomètres de la ville souhaitée, contre 34 % de ceux dont les revenus sont supérieurs à 150 000 $ et 27,3 % de ceux ayant des revenus inférieurs à 100 000 $. Poursuite du bonheur - Cependant, les acheteurs d'une première maison interrogés, qui sont nouveaux sur le marché et dont le revenu se situe entre 100 000 $ et 150 000 $, affichent le plus haut taux de satisfaction quant à leur achat (85 %), comparativement à ceux dont les revenus sont supérieur (60,9 %) et inférieur (78,2 %).

Les résultats du sondage Houseful démontrent que les considérations et les parcours vers l'accession à la propriété sont multiples pour les acheteurs d'une première maison au Canada. Houseful est déterminée à aider un plus grand nombre de personnes à profiter des avantages liés à l'accession à la propriété, peu importe qui ils sont, et où ils se trouvent dans leur parcours.

« Au moment de prendre l'une des décisions les plus importantes de leur vie, ils ont besoin d'un soutien approprié pour s'orienter en toute confiance dans un marché étourdissant, d'ajouter Mme Starns. En mettant à leur disposition une boîte à outils d'expert, nous pouvons les aider à faire un premier pas vers l'achat d'une maison.

Le présent article vise à offrir des renseignements généraux seulement et n'a pas pour objet de fournir des conseils juridiques ou financiers, ni d'autres conseils professionnels. Veuillez consulter un conseiller professionnel en ce qui concerne votre situation particulière. Les renseignements présentés sont réputés être factuels et à jour, mais nous ne garantissons pas leur exactitude et ils ne doivent pas être considérés comme une analyse exhaustive des sujets abordés. Les opinions exprimées reflètent le jugement des auteurs à la date de publication et peuvent changer. La Banque Royale du Canada et ses entités ne font pas la promotion, ni explicitement ni implicitement, des conseils, des avis, des renseignements, des produits ou des services de tiers.

