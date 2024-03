Midea lance le premier aspirateur sans fil avec station d'accueil





Le P8 Plus permet à Midea d'entrer dans l'histoire lors d'un événement à Athènes

ATHÈNES, Grèce, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Midea, l'un des plus grands fabricants d'appareils électroménagers au monde, présente aujourd'hui les dernières nouveautés de sa gamme d'appareils électroménagers à l'occasion de la Midea European Trade Conference 2024. Parmi les nombreuses annonces importantes, le Midea P8 Plus est un sujet de discussion majeur car il représente le premier aspirateur sans fil de la marque doté d'une station d'accueil.

Un aspirateur autonome

Se distinguant des aspirateurs sans fil classiques, le P8 Plus est équipé d'une station de collecte automatique des poussières. Alors que les aspirateurs traditionnels rejettent un peu de poussière dans la pièce lors du nettoyage du bac à poussière, le P8 Plus vide automatiquement la poussière dans la station d'accueil lorsque l'aspirateur y est connecté.

Grâce à un sac à poussière d'une capacité de 3 litres qu'il est rarement nécessaire de changer et à une base de chargement qui recharge automatiquement l'aspirateur, la station d'accueil permet aux consommateurs de passer moins de temps à entretenir leur aspirateur et plus de temps à profiter de ces précieux petits moments à la maison avec leur famille.

Fini les problèmes de poils d'animaux

Le P8 Plus représente également une évolution majeure avec une puissance d'aspiration accrue de 350 W et une brosse anti-emmêlement. Il est ainsi plus facile que jamais de garder les surfaces exemptes de poils et de faire en sorte que les propriétaires et les animaux de compagnie se sentent comme chez eux.

Le P8 Plus n'est pas seulement une bonne nouvelle pour les propriétaires d'animaux, car les trois modes de fonctionnement permettent de répondre à presque toutes les situations, tandis que l'autonomie de 90 minutes* garantit que l'aspirateur sans fil peut nettoyer les plus grandes maisons sans s'épuiser.

Passez l'aspirateur et la serpillière en même temps avec le Midea X10

Le P8 Plus n'est pas le seul appareil de nettoyage des sols à attirer l'attention lors de la Midea European Trade Conference 2024. Le lave-sol Midea X10, économe en temps, combine aspirateur et serpillière afin que les consommateurs puissent transformer les sols sales en un seul passage.

Disponible dans les foyers européens dès cet été

Le Midea X10 est déjà disponible dans toute l'Europe, tandis que le Midea P8 Plus sera d'abord lancé à Chypre, en Turquie, au Royaume-Uni et en Pologne en juin, avant d'être commercialisé dans toute l'Europe en juillet.

* Basé sur des tests en laboratoire dans des conditions spécifiques. La durée d'utilisation réelle peut varier. Le temps de fonctionnement réel peut varier

À propos de Midea et du groupe Midea

Midea est l'une des 10 marques de l'activité Smart Home du groupe Midea.

Le groupe Midea, fondé en 1968, est une entreprise mondiale de haute technologie classée 278 sur la liste 2023 de Fortune Global 500, et l'une des plus grandes entreprises de fabrication d'appareils électroménagers au monde, dont les activités vont au-delà des appareils électroménagers intelligents. Au début de l'année 2021, l'entreprise a rationalisé ses unités principales en cinq piliers commerciaux à forte croissance afin d'ouvrir la voie à une nouvelle croissance future : maison intelligente, électromécanique, technologies du bâtiment, robotique et automatisation, et innovation numérique.

www.midea.com

www.midea-group.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2364684/Midea_P8_Plus.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2364685/Midea_X10.jpg

21 mars 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :