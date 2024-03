TiNDLE lance une nouvelle ligne innovante de bratwurst





La start-up alimentaire élargit sa gamme de produits en Allemagne en introduisant une nouvelle gamme de bratwursts modernes et délicieux à base de plantes chez Edeka

MUNICH, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- La prochaine ère du plaisir à base de plantes est à nos portes : Tindle Foods lance sa dernière gamme de produits "Tindle Bratwurst" sur le marché allemand. La gamme présentera trois délicieuses saveurs : "Bratwurst Chicken Style", "Cheese Bratwurst" et "Chili Bratwurst." La bratwurst TiNDLE sera initialement disponible dans certaines régions d' Edeka à partir de mars 2024 et peut maintenant être commandée par tous les détaillants.

L'entreprise s'engage à développer des aliments innovants à base de plantes qui offrent goût, qualité et commodité. Avec l'introduction de nouveaux produits tels que le Cheese Bratwurst, le premier du genre dans cette catégorie, Tindle reste fidèle à ses racines.

Avec la nouvelle gamme bratwurst, la start-up internationale réinvente le classique rustique allemand, désormais partie intégrante de son offre végétale. Le style du poulet à la bratwurst peut être apprécié comme plat principal tous les jours, tandis que la bratwurst au chili avec son intérieur épicé et charnu se dresse également seule. Toutes les nouvelles bratwursts Tindle sont dotées d'un boîtier innovant à base d'algues qui fournit une bouchée croustillante et assure un intérieur juteux. Fabriquées avec des ingrédients simples, de haute qualité et sans OGM comme les protéines de soja, l'huile de noix de coco et les fibres d'avoine, les bratwursts de Tindle sont également une bonne source de protéines et de fibres. De plus, comme ils sont fabriqués avec des ingrédients d'origine végétale, les bratwursts contiennent moins de graisses saturées que les bratwursts d'origine animale.

Les bratwursts sont les premiers nouveaux produits de la marque dans le commerce de détail allemand depuis le lancement de Tindle Chicken dans les magasins EDEKA l'année dernière. Ce mois-ci, Tindle entame également un nouveau partenariat avec le distributeur Wolf Essgenuss , l'un des leaders du marché de la saucisse. Wolf Essgenuss soutiendra l'expansion de la marque dans les canaux de distribution au détail grâce à sa vaste expérience en logistique.

Un véritable jalon pour la jeune entreprise : "Nous sommes convaincus que la croissance ne peut être réalisée que par l'innovation et les essais et erreurs. Avec la ligne bratwurst, Tindle offre non seulement une nouvelle expérience gustative aux consommateurs, mais envoie également un signal clair pour l'avenir d'une alimentation durable qui ne connaît plus de compromis », déclare Timo Recker, co-fondateur, président exécutif et PDG de Tindle Foods.Nous sommes ravis qu'Edeka nous ait soutenus dès le début dans l'introduction de notre option de bratwurst végétale sur le marché allemand. »

En un coup d'oeil : Tindle Bratwurst

Taille du colis 180 g Variétés Saucisses au fromage Saucisses au poulet Chili Bratwurst EIE 3,29 Euro EAN 4262411690317 4262411690164 4262411690409

À propos de TiNDLE Foods

Fondée en 2020, TiNDLE Foods est une start-up de technologie alimentaire qui développe et commercialise des aliments à base de plantes délicieux, innovants et durables. TiNDLE Foods est soutenu par une équipe avec une expérience éprouvée dans la technologie alimentaire végétale, le développement de la marque mondiale et l'expansion de la distribution. Pour en savoir plus, visitez www.tindle.com .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2367911/Bratwurst_Packaging_DE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1746867/TiNDLE.jpg

21 mars 2024 à 04:00

Communiqué envoyé le