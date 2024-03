Xinhua Silk Road : Le district de Songjiang à Shanghai s'engage à faire des progrès en matière de modernisation





PÉKIN, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- En 2024, le district de Songjiang, dans l'est de la Chine, s'en tiendra à la nouvelle philosophie de développement, réalisant des progrès décisifs en matière de modernisation, a déclaré Cheng Xiangmin, chef du Parti du district de Songjiang, lors d'une récente interview.

En mettant l'accent sur les domaines de l'innovation scientifique et technologique, de la culture et du développement écologique, le district s'engage à obtenir de bons résultats en termes de PIB et de recettes fiscales cette année.

En développant vigoureusement les industries émergentes telles que les circuits intégrés, l'intelligence artificielle (IA) et la biomédecine, en préparant les industries futures, notamment les grands modèles pilotés par l'IA, l'internet industriel et l'internet par satellite, et en accélérant le développement des grands projets d'informatique intelligente, Songjiang s'efforce de promouvoir le développement des industries émergentes et de l'innovation scientifique et technologique, selon M. Cheng.

Cherchant à cultiver des grappes industrielles de classe mondiale et une écologie de l'innovation, le district se concentrera sur la construction d'un système industriel d'innovation scientifique et technologique avec une connexion efficace entre la R&D, les essais pilotes et la production de masse, la formation de nouveaux modèles de développement comprenant des chaînes et des grappes, et le développement de nouvelles forces productives de qualité.

Dans le même temps, M. Cheng a souligné la nécessité de parvenir au plein emploi et à un emploi de qualité, en permettant à un plus grand nombre d'acteurs du marché de devenir les principaux moteurs d'un développement de qualité.

Le district de Songjiang s'efforce également de construire un centre de transport à l'échelle régionale et internationale. « Un terminal de passagers comprenant neuf quais de gare et 23 itinéraires sera ouvert au trafic d'ici la fin de l'année, et son volume de trafic annuel devrait atteindre 25 millions de passagers, reliant plus de 80 % des villes du delta du fleuve Yangtze », a déclaré M. Cheng.

En promouvant simultanément la planification et la construction d'un centre logistique multimodal international, ainsi que l'exploitation régulière du train G60 du chemin de fer Chine-Laos, le district s'engage à fournir un soutien solide au développement intégré et de haute qualité du delta du fleuve Yangtze et à la coopération de l'initiative « la Ceinture et la Route », selon M. Cheng.

En outre, M. Cheng a souligné que Songjiang doit prêter attention à l'héritage de ses gènes culturels et historiques au cours de la modernisation, ainsi qu'à l'amélioration continue des moyens de subsistance de la population grâce à de nouvelles réalisations de développement de haute qualité.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/339262.html

21 mars 2024 à 01:21

