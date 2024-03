Spectrum Dynamics est fier d'annoncer l'installation du système d'imagerie VERITON-CT SPECT/CT à Gustave Roussy, un centre de cancérologie européen de premier plan





SARASOTA, Floride, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Spectrum Dynamics Medical , un innovateur de premier plan dans le domaine des solutions d'imagerie de diagnostic, a annoncé que son dispositif VERITON-CT 400, un système d'imagerie SPECT/CT numérique de nouvelle génération, a été installé et mis en service avec succès à Gustave Roussy. Situé dans le Grand Paris en France.

Gustave Roussy est considéré comme l'un des principaux centres de cancérologie en Europe. Selon le magazine Newsweek, il est classé quatrième hôpital d'oncologie au monde. L'institut traite des patients atteints de tous types de cancer et est un leader dans le traitement des tumeurs rares et complexes.

Le VERITON-CT est un scanner SPECT/CT numérique 3D hybride. Son portique ne ressemble à aucun autre portique en forme d'anneau, et son détecteur CZT 12 à 360 degrés se déplace automatiquement près du corps du patient. Contrairement aux scanners traditionnels munis de détecteurs à diamètre fixe, les détecteurs de cette conception à 360 degrés peuvent se positionner à quelques millimètres du corps, améliorant l'examen des patients. L'imagerie précise permise par cette technologie permettra de localiser les tumeurs et d'améliorer les diagnostics dans de nombreuses indications cliniques.

Le scanner numérique VERITON-CT SPECT/CT est le système qui présente la meilleure sensibilité et la meilleure résolution d'énergie, permettant aux hôpitaux de visualiser le Lu177 PSMA et le Lu177 Dotatate avec rapidité et précision, tout en se préparant aux futurs agents théranostiques. Le dispositif permet d'obtenir des paramètres fiables pour quantifier la distribution du radioligand, ce qui aide à évaluer la réponse au traitement. En outre, il facilite le calcul d'une dosimétrie personnalisée et automatique pour l'étude de la dose absorbée de chaque lésion et des organes sains après le traitement, permettant ainsi une surveillance plus rapide de l'efficacité et de la toxicité du traitement.

Grâce à ses détecteurs numériques qui se positionnent près du corps du patient pour détecter un maximum de photons, le dispositif réduit la quantité de produit radiopharmaceutique devant être injectée pour obtenir des images haute définition, comparativement à technologie de scanner non numérique. Le VERITON-CT examine les patients de la tête aux pieds en mode hybride 3D, fournissant des informations détaillées en une seule session. Il rend l'ensemble du processus plus facile pour le patient, en réduisant le besoin d'effectuer des acquisitions supplémentaires et en écourtant les temps d'examen. De plus, grâce à leurs puissantes capacités d'imagerie, les scanners hybrides fournissent des informations physiologiques et pathologiques. La technologie améliore considérablement le confort du patient en divisant par deux le temps d'acquisition et en réduisant les doses devant être injectées aux patients.

Ces caractéristiques sont de la plus haute importance pour les procédures d'acquisition pédiatrique. Plus particulièrement, l'acquisition du corps entier par I-123 MIBG 3D peut être obtenue en une seule étape, deux fois plus rapidement que les caméras gamma standard, et avec des images de meilleure qualité, améliorant ainsi la gestion des patients.

« Nous sommes très heureux de proposer à nos patients cette nouvelle technologie numérique 3D hybride destinée à la médecine nucléaire, spécifiquement conçue pour les applications théranostiques et pour les patients pédiatriques. En effet, comparativement aux caméras gamma standard, le VERITON-CT fournira de meilleures images en moins de temps, ce qui permettra de réduire l'exposition et d'améliorer les soins aux patients », souligne la professeure Desiree Deandreis, responsable de la médecine nucléaire à Gustave Roussy.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Gustav Roussy sur l'installation du scanner VERITON-CT 400 SPECT/CT », déclare Johann Fernando, vice-président exécutif de Spectrum Dynamics. « Les avantages en matière de sensibilité de la technologie du détecteur numérique, des algorithmes de reconstruction avancés et de la couverture corporelle totale en 3D profiteront aux patients et aux cliniciens dans les applications SPECT theranostics. »

