Le conditionnement des panneaux en pleine ascension ! Capcon Die Bonder est adopté par un géant IDM de renommée internationale





Il y a peu, la grande machine de découpe de Capcon utilisée pour le conditionnement des panneaux, AvantGo L6 (Leo), a été adoptée en masse par un fabricant IDM et un producteur de masse de renommée internationale. On pense qu'avec l'application en masse d'AvantGo L6 par le client, il conduira l'équipement de conditionnement des panneaux vers une certaine maturité, jetant une base solide pour le développement de l'industrie du conditionnement des panneaux et ouvrant un nouveau chapitre dans le conditionnement de pointe avec un faible coût et une grande efficacité.

Avec le déclin de la loi de Moore, l'industrie des semi-conducteurs entre dans "l'ère post-Moore", où l'importance du conditionnement de pointe devient de plus en plus grande. Comme innovation majeure de la technologie de conditionnement de pointe, le conditionnement des panneaux a un grand potentiel pour améliorer l'efficacité de la fabrication et des coûts. Il attire l'attention des leaders de l'industrie Fabless, OSAT et IDM pour positionner la technologie dans le cadre de leur feuille de route d'emballage et de développement de processus.

Cependant, en raison de l'absence de normes unifiées dans l'industrie du conditionnement des panneaux, les tailles de panneaux utilisées par les différents fabricants ne sont pas les mêmes, et la maturité des processus est faible. Le manque d'équipements et de matériaux en amont a conduit le marché à être encore à la veille d'une épidémie, avec de nombreux problèmes techniques qui doivent encore être résolus.

Par exemple, la machine à coller les matrices est l'un des équipements clés. La taille du substrat utilisé dans l'emballage au niveau du panneau est plus grande, de sorte que la surface est susceptible de se déformer. Cela nécessite une machine plus grande, un chemin d'action Pick & Place plus long, une plus grande efficacité de la machine, la cohérence du mécanisme de mouvement et la stabilité, ce que les presses à découper traditionnelles ne peuvent pas satisfaire.

Dans ce contexte, Capcon a lancé la machine de découpe de haute précision pour le conditionnement des panneaux, AvantGo L6, qui repose sur ses propres capacités de recherche et développement des systèmes de contrôle électronique, de la conception mécanique, des algorithmes et d'autres technologies sous-jacentes. L6 fonctionne avec un système à double portique offrant un UPH élevé jusqu'à 12k et une précision jusqu'à +/-5um. Il offre une flexibilité de processus inégalée. Elle est capable de traiter des panneaux d'une taille allant jusqu'à 700*750 mm, face vers le haut et face vers le bas au sein d'un même système, et de manipuler deux tranches de silicium pour les applications multi-puces. Ces caractéristiques répondent parfaitement aux exigences de l'emballage au niveau du panneau en ce qui concerne l'augmentation de la taille du substrat, l'amélioration de l'efficacité, de la cohérence, de la stabilité et de la précision du travail, ce qui élève les capacités de l'emballage au niveau du panneau à un nouveau niveau.

Il est entendu que l'AvantGo L6 de Capcon est très flexible et convertible, couvrant tous les processus et toutes les tailles, aidant les clients à mieux s'adapter au développement rapide du secteur du conditionnement de pointe, à ajuster rapidement la capacité de production à travers différents processus à moindre coût.

À long terme, le conditionnement des panneaux offre d'énormes perspectives d'application dans des domaines tels que les capteurs, les circuits intégrés de puissance, la radiofréquence, les modules de liaison, les circuits intégrés à microprocesseur, etc. Environ 66 % des puces utilisées dans les automobiles peuvent être produites à l'aide de la technologie de conditionnement en éventail au niveau du panneau, ce qui en fait une excellente solution pour la fabrication de puces de qualité automobile.

Selon un rapport de Yole, le taux de croissance annuel moyen du conditionnement des panneaux devrait atteindre 30 % au cours des cinq prochaines années, la valeur de la production mondiale devant s'élever à 457 millions de dollars en 2024. Les OSAT, les IDM, les fonderies et les fabricants de panneaux ont tous "flairé" l'opportunité commerciale, anticipant que le conditionnement des panneaux est au bord de l'explosion du marché.

En tant que fournisseur leader d'équipements de conditionnement avancés dans l'industrie, Capcon a une vision à long terme favorable en ce qui concerne les technologies de conditionnement des panneaux, en suivant le progrès du conditionnement avancé. Capcon se focalise sur les équipements d'emballage des plaquettes, des panneaux et des substrats et s'engage à fournir à ses clients des produits, des technologies et des solutions de pointe dans le secteur du conditionnement des semi-conducteurs.

20 mars 2024

